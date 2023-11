L’IA et les HPC continuent de tirer l’activité de NVidia vers des croissances folles. Malgré un Q3 2023 époustouflant, le fournisseur des GPU qui animent les IA génératives d’aujourd’hui demeure prudent, conscient des défis qui le guettent…

NVidia a publié cette semaine les résultats pour son troisième trimestre fiscal 2023. Le créateur de GPU annonce avoir triplé ses revenus annuels, atteignant 18,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Cette performance représente une hausse de 206 % par rapport aux 5,9 milliards de dollars enregistrés à la même période en 2022, et une augmentation de 34 % par rapport aux 13,5 milliards de dollars du trimestre précédent !

Le bénéfice net connaît lui aussi une hausse spectaculaire : il s’élève à 9,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 1259 % par rapport aux 680 millions de dollars du troisième trimestre 2022 !

NVidia, nouveau leader des puces…

Aucun doute, NVidia a changé de catégorie. Pour donner une idée de comparaison, Intel a annoncé au troisième trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de dollars (en baisse de 8%) pour un bénéfice de 300 millions de dollars. AMD de son côté a annoncé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars (en croissance de 4%) pour un bénéfice de 299 millions de dollars.

Oui, NVidia est désormais plus important dans le paysage des fournisseurs de CPU/GPU qu’Intel et AMD. Et avec son rythme de croissance actuel, le leader des GPU pèsera bientôt plus qu’Intel et AMD combinés !

NVidia, dans le détail

Les produits de Compute & Networking ont généré 14,65 milliards de dollars, marquant une croissance annuelle de 248 %. Les produits réseau, portés par l’univers HPC, ont largement le vent en poupe. Les ventes d’InfiniBand ont quintuplé, et la division réseau de Nvidia affiche un taux de croissance annuel de 10 milliards de dollars.

Réorganisés par univers, les résultats montrent que la croissance de NVidia est essentiellement portée par l’univers « Data Center ». Il rapporte à lui seul 14,51 milliards de dollars sur ce trimestre, un CA en croissance de 279% par rapport à Q3-2022.

Comparativement, l’ancien fer de lance de la marque, la branche gaming, n’a augmenté « que » de 84 % alors que la division « des GPU pros » croit de 108 %.

La division embarquée, essentiellement dédiée à l’industrie automobile, enregistre une croissance modeste de 4 %, avec 261 millions de dollars de revenus.

Un moteur dénommé « IA Générative »

L’enthousiasme pour l’IA a largement contribué à cette croissance exceptionnelle, les clients hyperscale (dit autrement les grands fournisseurs de cloud) et les entreprises investissant massivement dans ce domaine.

« Notre forte croissance reflète la transition de la plateforme de l’industrie générale vers le calcul accéléré et l’IA générative. GPU, CPU, accélérateurs réseaux, services AI foundry (lancés sur Azure) tout comme nos logiciels d’entreprise sont des moteurs de croissance qui fonctionnent aujourd’hui à plein régime. L’ère de l’IA générative est en train de décoller », confirme ainsi Jensen Huang, fondateur et CEO de NVidia.

Pour rappel, les services « AI Foundry » lancés par NVidia en cette fin d’année, et pour l’instant uniquement disponibles sur Microsoft Azure, combinent en une offre « as a service » cohérente les services matériels HPC « NIvidia DGV Cloud AI », les modèles fondation NVidia AI, le framework NVidia NeMo et les bibliothèques IA permettant de tirer le maximum du potentiel de ses GPU.

Un CEO qui reste très prudent

Les compteurs s’affolent mais Jensen Huang lui ne s’enflamme pas. Il y a quelques jours, à l’occasion de la conférence Future of Business du Harvard Business Review, il affirmait « nous ne prétendons pas que notre entreprise est plus en danger tout simplement parce qu’elle est réellement toujours en danger et nous le ressentons à chaque instant. Ne pas se penser en danger, c’est enfouir sa tête dans le sable ».

NVidia craint notamment les velléités des grands clouds américains de se passer en partie de ses GPU. AWS a développé ses propres puces Trainium et Inferencia 2, Google développe ses propres accélérateurs IA « TPU v5 » et Microsoft vient d’annoncer à Ignite ses puces « maison » Colbalt-100 (un CPU ARM 128 cœurs) et Maia-100 (un accélérateur IA).

Autre sujet d’inquiétude, la Chine ! Les ventes en Chine ont augmenté plus rapidement que dans les autres régions, passant de 1,15 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022 à 4,08 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Les revenus en provenance de Singapour ont connu une croissance encore plus rapide, passant de 562 millions de dollars en 2022 à 2,7 milliards de dollars en 2023. L’alourdissement des restrictions à l’exportation de technologies vers la Chine récemment annoncé par le gouvernement américain risque de peser lourd sur les comptes de Nvidia à l’avenir. Même si NVidia espère que la baisse des ventes dans ces régions sera compensée par une forte croissance dans d’autres régions.

Ces menaces sont bien réelles. NVidia prévoit pour le quatrième trimestre un CA qui s’élève à 20 milliards de dollars, ce qui ne reflète évidemment pas la même dynamique de croissance que sur les deux précédents trimestres.

Reste qu’avec un chiffre d’affaires annuel déjà réalisé de 38 milliards de dollars et 20 milliards supplémentaires attendus au quatrième trimestre, Nvidia est en 2023 devenu un géant de l’informatique d’entreprise, surpassant des acteurs établis tels que HPE, Cisco ou Intel !

