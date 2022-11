Nvidia a profité de la « supercomputing conference 2022 », qui se déroule cette semaine à Dallas, pour annoncer de nombreuses nouveautés dans le domaine du calcul haute performance HPC. Elles ciblent en particulier le monde scientifique.

NVidia a réussi à imposer ses technologies réseau et plus encore ses technologies GPU au cœur des supercalculateurs et systèmes HPC. Et si la pression d’AMD (qui équipe le premier ordinateur exascale au monde) se fait sentir, NVidia ne compte pas lâcher le morceau et s’appuie non seulement sur ses nouveaux accélérateurs H100 mais aussi sur sa maîtrise logicielle et ses nombreuses bibliothèques et outils pour accélérer l’IA et les métavers.

Côté solutions, Nvidia n’était pas là pour annoncer de nouveaux GPU mais plutôt pour mettre en avant le succès rencontré avec les derniers produits lancés. Le constructeur a ainsi annoncé une forte adoption de ces nouveaux GPU H100 Tensor Core mais aussi de son accélérateur réseau Quantum-2 InfiniBand par une cinquantaine de partenaires.

Ces solutions ont notamment été introduites en avant-première sur le cloud de Microsoft Azure. Par ailleurs, Microsoft et NVidia ont annoncé un renouvellement de leur partenariat autour des supercalculateurs dédiés à l’IA. Après un premier accord il y a deux ans, les deux éditeurs s’unissent de nouveau pour construire l’un des supercalculateurs IA les plus puissants au monde, animé par l’infrastructure de supercalculateur avancée de Microsoft Azure associée aux GPU NVIDIA H100, à la solution réseau (Quantum-2 Infiniband) et à une pile complète des logiciels IA pour aider les entreprises à former, déployer et mettre à l’échelle l’IA en utilisant les plus grands modèles actuels. Selon l’annonce commune, « Microsoft Azure est le premier cloud public à intégrer la pile IA avancée de NVIDIA, en ajoutant des dizaines de milliers de GPU NVIDIA A100 et H100, NVIDIA Quantum-2 400Gb/s InfiniBand et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise à sa plate-forme« .

Mais ces nouvelles solutions sont aussi adoptées par d’autres partenaires dont Atos, HPE, INGRASYS, GIGABYTE, ASUS, Dell Technologies, Lenovo, Penguin Solutions, QCT et Supermicro qui proposent tous des serveurs dotés du H100 à leur catalogue. Parmi les derniers arrivants, on peut citer entre autres le Dell PowerEdge XE9680.

Pour mieux imposer ses technologies, une licence Nvidia AI Enterprise est désormais incluse en standard avec chaque GPU H100. Celle-ci est valable 5 ans. Cette suite logicielle cloud native rationalise le développement et le déploiement d’applications d’intelligence artificielle et machine learning. Elle tire bien évidemment parti des accélérations promises par les derniers GPU NVidia.

Le fabricant a également publié des mises à jour majeures de ses bibliothèques d’accélération cuQuantum, CUDA et BlueField DOC. Le kit de développement cuQuantum prend désormais en charge les méthodes de réseau de tenseurs approximatifs. CUDA supporte les applications multi-nœuds et multi-GPU. Ces deux bibliothèques HPC sont disponibles sur les principales plateformes cloud.

Dans un autre domaine, NVidia a aussi annoncé d’importantes améliorations pour sa plateforme de simulation Omniverse lancée en début d’année. Pour rappel, Omniverse est une plateforme basée sur la technologie USD (Universal Scene Description) dédiée à la création d’applications 3D et de plateformes « Métaverses ». Elle est utilisée par exemple pour produire des jumeaux numériques dans l’industrie.

Désormais, la plateforme Omniverse bénéficie des accélérations propres aux accélérateurs A100 et H100. Mais surtout, elle peut désormais s’interfacer et se connecter aux principaux logiciels de visualisation scientifique et prendre en charge de nouvelles charges de travail de rendu par lots. De quoi interpeller une communauté scientifique HPC en quête de nouvelles visualisations et de nouvelles expériences.

Et pour toujours un peu plus capter l’attention des scientifiques, NVIDIA a également présenté des jumeaux numériques scientifiques et industriels, fonctionnant en temps réel, en appui sur sa plateforme NVIDIA OVX™ (un système/appliance pour datacenters, conçu pour animer des jumeaux numériques Omniverse à grande échelle) et sur son logiciel « as a service » Omniverse Cloud.

