Venant enrichir Oracle Fusion HCM, Dynamic Skill veut aider les entreprises à développer l’agilité de leur collaborateur grâce à une analyse des compétences à base d’IA.

À l’heure où les entreprises essayent de revenir à une certaine normalité et tentent de s’adapter à une conception plus flexible et hybride du travail, les éditeurs multiplient les solutions RH d’accompagnement des employés. Typiquement, Microsoft a lancé Viva et l’a enrichi de modules de méditation et de gestion du stress. De son côté, Oracle a récemment introduit Journeys pour gérer « l’expérience employés » au sein de sa suite cloud Oracle Fusion HCM (Human Capital Management).

Cette semaine, l’éditeur annonce une nouvelle extension pour HCM : Oracle Dynamic Skills. Cette extension vise à aider les RH à mieux comprendre, gérer et développer les compétences de leurs collaborateurs.

Le cabinet Deloitte constatait dans un récent rapport que plus de la moitié des dirigeants considéraient que plus de la moitié de leur main-d’œuvre devrait changer de fonctions et faire évoluer leurs compétences au cours des trois prochaines années.

« Lorsque le recrutement est en berne, la mobilité interne revient sur le devant de la scène. C’est un sujet urgent dans une ère où un métier évoluer tous les 2 à 3 ans » expliquait récemment Jeremy Lamri, Fondateur du Lab RH. Pour lui, « Réfléchir aux compétences des collaborateurs pour mieux les faire évoluer et assurer la compétitivité de l’entreprise dans une période où on recrute moins, c’est crucial. Après tout, un collaborateur ne se limite pas à son job actuel… C’est tout un ensemble de compétences… ».

Basée sur l’Intelligence Artificielle (IA), la solution Dynamic Skill se greffe sur HCM et offre RH une représentation actualisée en permanence des compétences des salariés, pour les aider à développer et améliorer les talents existants mais aussi dénicher de nouveaux talents.

« La durée de vie des compétences se réduit de plus en plus et la course aux talents devient chaque jour plus concurrentielle », explique Yvette Cameron, Senior Vice President of Global Product Strategy, Oracle Cloud HCM. « Les entreprises ont besoin de meilleures analyses des compétences de leurs équipes si elles veulent pouvoir faire la différence dans le contexte extrêmement fluctuant que l’on connaît aujourd’hui. Avec Oracle Cloud HCM, nos clients peuvent mieux comprendre les compétences de leur personnel, savoir où concentrer leurs efforts et découvrir les nouvelles opportunités qu’elles peuvent créer pour chaque salarié et pour l’ensemble de l’organisation. »

Oracle Dynamic Skills actualise en permanence un registre des compétences de l’organisation, avec les intitulés de postes, les capacités des salariés, leur expérience et les points forts de leurs compétences. La solution comporte différentes briques complémentaires :

– Skills Nexus est le registre centralisé des compétences des salariés permettant au DRH de mieux comprendre les compétences des collaborateurs, d’identifier les lacunes ainsi que les compétences qui devraient être développées ou acquises pour satisfaire les besoins et objectifs de l’entreprise.

– Skills Advisor est un moteur de recommandation à base d’IA, s’appuyant sur de l’interrogation en langage naturel. Il aide à déterminer quelles sont les compétences manquantes, celles qui peuvent être acquises et celles qui doivent être recrutées. Ce moteur s’interface aux autres modules de HCM. Typiquement, il peut associer dans Oracle Recruiting des candidats avec les postes à pourvoir en fonction de leurs compétences déclarées ou déduites. Dans Oracle Learning (un système d’expérience d’apprentissage d’Oracle Cloud HCM), le moteur peut recommander des formations pour apprendre de nouvelles compétences en fonction des objectifs de carrière individuels de chaque salarié.

– Skills Center est l’inévitable portail permettant aux salariés d’actualiser « en self-service » leurs compétences, de trouver de nouveaux postes et d’accéder à des outils de formation. « En permettant aux salariés de suivre leur progression au regard de leurs objectifs de carrière et d’agir pour leur développement professionnel, Skills Center aide les organisations à améliorer l’implication des salariés et les compétences de leur personnel » explique Oracle.

Avec Dynamic Skills, Oracle surfe encore un peu plus sur la vague de l’indispensable transformation numérique des RH et ajoute donc une nouvelle corde à sa suite Oracle Fusion HCM afin de permettre aux entreprises de gérer upskilling (perfectionnement), reskilling (reconversion) et retraining (recyclage professionnel) afin de permettre aux DRH de capitaliser sur les collaborateurs et sur les initiatives de formation continue.