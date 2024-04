SAS annonce la disponibilité générale de SAS Viya Workbench, un environnement de développement pour les développeurs et les data scientists, conçu pour faciliter la préparation des données, l’analyse exploratoire et le développement de modèles analytiques, ML et IA.

Pionnier du décisionnel en entreprise, SAS s’est réinventé pour le cloud avec sa plateforme managée d’analytique et d’intelligence artificielle SAS Viya. Dès sa sortie en 2016, SAS Viya avait intégrer des capacités de Deep Learning et l’éditeur n’a cessé de suivre les rapides évolutions dans ce domaine.

Dernière innovation en la matière, SAS dévoile de nouvelles capacités IA pour sa plateforme de données avec la disponibilité générale de SAS Viya Workbench. Alors que la plupart des acteurs du marché se focalise sur l’exploitation simplifiée des grands modèles LLM, SAS s’intéresse à un sujet bien plus complexe. Cet environnement de développement, destiné aux développeurs et aux scientifiques de la donnée, vise à fluidifier et faciliter la création et le déploiement de nouveaux modèles IA. L’idée est d’offrir une solution en « self-service » permettant d’une part de préparer les données et l’analyse puis de travailler, tester, retravailler et optimiser de nouveaux modèles ou les modèles fournis dans la bibliothèque SAS. L’environnement supporte pour l’instant le langage SAS et Python, mais le langage R devrait être intégré dans les prochaines semaines. En matière d’IDE, l’environnement propose à la fois Jupyter Notebook/JupyterLab et l’incontournable Visual Studio Code.

Viya Workbench est évidemment très intégré avec l’environnement SAS et les technologies de l’éditeur. Outre le support du langage SAS, l’environnement utilise aussi les fameuses PROC de SAS, des procédures prédéveloppées pour accélérer l’analyse statistique des jeux de données SAS. Ces procédures s’étendent de la réorganisation des données à la création simplifiée de tableaux, de graphiques et de rapport. Au-delà de l’univers propre à SAS, le support de Python ouvre également l’environnement à toutes les bibliothèques et outils de data science disponibles dans ce langage.

Viya Workbench sera initialement disponible sur Amazon AWS Marketplace au deuxième trimestre, avec une prise en charge progressive d’autres fournisseurs de cloud et une option de déploiement en SaaS. Cet environnement de développement flexible et évolutif vise à accélérer l’innovation en IA des entreprises en appuie sur les capacités évolutives du Cloud.

