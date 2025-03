Adieu les tableaux de suivi rigides, les outils lourds et complexes, les dérapages incontrôlés et les délais irréalistes ! Zoho Projects Plus bouscule la gestion de projet en intégrant l’IA pour automatiser l’analyse des données, affiner les prévisions et fluidifier la collaboration

Les outils numériques de gestion de projets ont connu une évolution significative au fil des décennies. Lancé en 1984, Microsoft Project a longtemps été l’outil prédominant, offrant aux chefs de projet des fonctionnalités robustes pour planifier, organiser et suivre l’avancement des projets dans de très nombreux domaines d’activité. Cependant, avec l’essor des technologies cloud et des méthodologies agiles, le paysage des outils de gestion de projets s’est diversifié. De nouvelles solutions SaaS (Software as a Service) comme Monday.com ou Wrike ont émergé, proposant des interfaces plus intuitives et favorisant la collaboration en temps réel. Des plateformes spécialisées dans des domaines métiers se sont multipliés. Dans un monde où le logiciel est roi, des outils comme Asana, Trello et Jira ont gagné en popularité, notamment grâce à leur capacité à s’adapter aux besoins variés des équipes et à faciliter l’innovation produit. Même Microsoft semble bien plus investi aujourd’hui dans Planner (intégré à Microsoft 365) que dans « Project Online ». Pourtant ce domaine n’a pas fini d’évoluer et s’apprête à vivre une nouvelle évolution avec l’arrivée de l’IA.

En précurseur de cette prochaine génération, Zoho lance Zoho Projects Plus, une plateforme intégrée et dopée à l’IA qui consolide plusieurs de ses outils phares – Zoho Projects, WorkDrive, Analytics et Sprints. Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins complexes des moyennes et grandes entreprises, Projects Plus offre une gestion hybride des projets, combinant les méthodologies Agile et en cascade avec des capacités avancées d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse des données.

La plateforme arrive dans un contexte favorable pour Zoho, qui a enregistré une croissance annuelle de 20% pour Zoho Projects en 2024 et triplé les migrations depuis des applications concurrentes. Selon les données communiquées par l’éditeur, 55% des nouveaux utilisateurs de Zoho Projects proviennent de Microsoft Project et JIRA.

Une réponse aux besoins complexes des entreprises

Pour Mani Vembu, CEO de Zoho, « avec la digitalisation croissante et l’essor du travail hybride, les entreprises recherchent désormais des outils de gestion de projets parfaitement intégrés à leur architecture logicielle existante. Projects Plus répond précisément à ces attentes grâce à ses analyses prédictives pilotées par IA et ses capacités de collaboration avancées. »

Projects Plus se distingue par sa capacité à faciliter la collaboration asynchrone, la gestion fluide des fichiers, l’analyse de données en temps réel et l’adaptation à différentes méthodologies de travail (Agile ou en cascade). La plateforme s’articule autour de quatre piliers essentiels: la démocratisation des données, l’intelligence artificielle, la gestion de projet hybride et le travail collaboratif.

L’IA au service de la productivité

La plateforme Projects Plus offre aux entreprises une vue complète et dynamique de leurs projets, en temps réel, grâce à Zia, le moteur d’intelligence artificielle développé par Zoho. Cette IA permet notamment d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’anticiper les risques, d’optimiser l’allocation des ressources et de prévoir avec précision les résultats des projets. Ce moteur IA joue un rôle central en permettant:

– L’automatisation des analyses de données complexes

– L’optimisation de l’allocation des ressources

– Des prévisions plus précises pour éviter retards et dépassements de coûts

En effet, la solution cherche particulièrement à se démarquer au travers de ses technologies d’analyse prédictive afin de permettre aux gestionnaires de projets de mieux anticiper les risques et estimer les délais en se basant sur les données historiques, de suivre l’avancement des projets au travers de tableaux de bord dynamiques pré-créés et en temps réel, d’implémenter des mesures de contrôle qualité, etc.

Projects Plus est immédiatement disponible dans le monde entier. En France, la solution est proposée au prix de 15€ par utilisateur et par mois. La plateforme s’intègre facilement à l’ensemble de la suite Zoho ainsi qu’à des solutions tierces populaires comme Microsoft Office 365 et Google Workspace.

