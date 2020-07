Comme chaque lundi retrouvez sur le plateau d’InfoNewshebdo Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui vous propose de retrouver les principales informations de la semaine : les annonces d’AWS et Ponicode pour faciliter la vie des développeurs, Red Hat qui modernise sa plateforme d’automatisation, un guide pour réussir le déconfinement sans arnaques, des nominations féminines dans l’IT, selon IDC les dépenses cloud dépasseront les dépenses sur site en 2020 et enfin le déploiement de 4G achevé dans le métro parisien.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:39 AWS annonce la disponibilité de CodeGuru

03:00 Ponicode utilise l’IA pour tester le code

04:44 Red Hat modernise sa plateforme d’automatisation

05:58 Un guide pour réussir le déconfinement sans arnaques

07:39 Deux femmes dans l’IT

Le dossier de la semaine

10:29 Pour IDC, en 2020, les dépenses cloud dépasseront les dépenses OnPremise.

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

13:10 Le métro parisien couvert en 4G