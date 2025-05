Cybermenaces, instabilité géopolitique, IA incontrôlée : le cocktail est explosif pour les entreprises. Résister demande plus qu’une réaction, il faut anticiper, comprendre et transformer ces risques en leviers de performance.

Face à la montée des cyberattaques alimentées par l’instabilité géopolitique, la vigilance est plus que jamais de mise. Avec l’essor fulgurant de l’IA, les risques évoluent, obligeant les entreprises à renforcer leur cybersécurité pour garantir protection et résilience.

L’IA générative : une arme à double tranchant

L’IA générative transforme les modèles économiques et opérationnels, selon cette étude, 48 % des entreprises envisagent son utilisation pour automatiser la prise de décision. Mais son potentiel s’accompagne de risques majeurs : des biais algorithmiques qui impactent la fiabilité des analyses et altèrent la confiance des parties prenantes, une IA qui permet aux hackers de mener des cyberattaques toujours plus sophistiquées et rapides, et bien plus encore. Plus d’un quart des dirigeants (26 %) avouent que leur entreprise ne possède pas les ressources nécessaires pour gérer efficacement les cybermenaces.

Une évaluation régulière de l’impact de l’IA sur les activités et les ressources humaines est donc essentielle pour en tirer parti, tout en assurant une utilisation éthique et maîtrisée. En parallèle, l’application des nouvelles réglementations de l’UE comme l’AI Act ou DORA reste indispensable pour rester en conformité et limiter les risques.

La cybersécurité : la bataille des entreprises

En 2024, 67 % des entreprises françaises ont subi un incident de cybersécurité. Une réalité qui prouve que les tensions internationales peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement et accroissent les risques commerciaux. Pourtant, une approche prédictive, via la planification de scénarios, permettrait aux conseils d’administration d’identifier les vulnérabilités et de préparer des stratégies adaptées.

En outre, pour renforcer leur résilience, les entreprises doivent intégrer la cybersécurité à leur stratégie globale. Les dirigeants doivent évaluer l’exposition aux risques géopolitiques de leurs fournisseurs et partenaires mais également savoir s’ils sont en mesure d’anticiper et de réagir efficacement aux fluctuations politiques et économiques.

Rester informé et adaptable permet au Comité de Direction de transformer les risques géopolitiques en opportunités de croissance et de résilience. La transparence entre dirigeants et responsables cyber et la formation des salariés sont également des enjeux de taille.

Renforcer sa résilience face aux risques

Cette année, la fraude financière restera une menace majeure. Pour naviguer dans cet environnement incertain, les entreprises doivent miser sur une conformité rigoureuse et une culture de transparence afin de renforcer leur vigilance. Encourager les lanceurs d’alerte est nécessaire : permettre de signaler des abus sans crainte de représailles contribue à prévenir les dérives et à préserver la réputation de l’entreprise ainsi que la confiance des actionnaires.

Les Comités de Direction doivent dès à présent approfondir leur compréhension des enjeux internes. Une communication régulière avec les responsables de la conformité et les conseillers juridiques est essentielle, tandis que la technologie facilitera la détection des signaux d’alerte et l’échange d’informations en temps réel.

La gouvernance ne repose pas uniquement sur des processus ; elle nécessite également un leadership exemplaire. Cela favorise un changement durable et une organisation plus solide. Si les défis à venir sont nombreux, ils peuvent également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour ceux qui dirigent avec clairvoyance. Seules les entreprises qui misent sur une collaboration efficace, une vision stratégique et de l’anticipation, pourront évoluer avec assurance dans un environnement incertain.

Par Gaetan Fron, Directeur commercial de Diligent, France et Luxembourg

