Entre urgences climatiques, pandémies et réglementations rigoureuses, les chaînes d’approvisionnement nécessitent une refonte. Voici un guide en 6 étapes pour une supply chain plus agile, sécurisée et durable.

La résilience opérationnelle est devenue un enjeu majeur pour les organisations. Face aux défis sans précédents que représentent la pandémie, aux catastrophes naturelles, aux conditions météorologiques extrêmes et les réglementations et des politiques gouvernementales strictes les chaînes d’approvisionnement mondiales nécessitent désormais une approche de développement différente. Et pour cause, en exploitant pleinement les données, en passant de plateformes sur site à des plateformes Cloud et en mettant en place des analyses avancées permettant de se connecter avec les consommateurs là où ils vivent, achètent et travaillent, les entreprises sont désormais en mesure de construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, capables de résister aux défis de demain.

Voici 6 étapes-clé pour développer des chaines d’approvisionnement opérationnelles intelligentes et durables en s’appuyant sur les données :

1- Évaluer l’agilité de la chaîne approvisionnement

L’agilité de la chaîne d’approvisionnement est devenue cruciale – elle permet notamment aux entreprises de de modifier radicalement les lignes de production, de revisiter les réseaux de fournisseurs ou encore de trouver de nouveaux modes de collaboration. C’est pourquoi, s’appuyer sur un spécialiste externe permet aux entreprises de déterminer facilement les lacunes tout le long de leur chaîne d’approvisionnement et d’élaborer des approches pour y remédier.

2- Prendre en compte la visibilité de sa supply chain

Les plateformes technologiques cloisonnées, les coûts de mise en œuvre élevés et le manque de données de qualité sont les principaux facteurs à l’origine des inefficacités opérationnelles qui empêchent les entreprises de localiser avec précision leurs stocks, de déterminer ce dont elles ont besoin et à quel moment elles en ont besoin. En déplaçant les plateformes ERP vers des solutions Cloud et en numérisant les chaînes d’approvisionnement, les entreprises peuvent faire face aux perturbations, suivre l’évolution rapide des exigences du marché et limiter leur exposition aux risques de cybersécurité.

3- Intégrer plus d’intelligence dans la chaîne d’approvisionnement

Grâce à l’agilité et aux informations disponibles, les entreprises peuvent se concentrer sur l’amélioration de leurs capacités de prévision. Ainsi certaines solutions permettent aux entreprises de construire des modèles critiques et de haute qualité tout en tirant parti des opérations de machine learning (MLOps) et des outils à la pointe de l’industrie. Ces solutions permettent notamment aux entreprises de prévoir les ventes, de gérer efficacement les stocks, ainsi que de planifier l’approvisionnement et les risques. En utilisant des outils de machine learning (ML) et d’intelligence artificielle (IA) pour analyser les données, les entreprises peuvent obtenir une vue d’ensemble de leur activité, prendre des décisions fondées sur des données et intégrer ces informations dans leur ERP afin d’exécuter et de fournir des opérations transparentes au sein de leur chaîne d’approvisionnement.

4- Dire adieu à l’ancien et laisser place au nouveau

La plupart des entreprises sont confrontées à des plates-formes dépassées qui, souvent, ne parviennent pas à unifier l’information ou à fournir un accès rapide. Sans une source unique fiable, les organisations peuvent perdre un temps précieux à essayer d’obtenir des informations critiques. Des plateformes et des outils d’IA flexibles et modernes peuvent aider les entreprises à pivoter avec agilité, accéder rapidement aux données et minimiser les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

5- Porter son attention sur la gouvernance et la sécurité des données

Pour préserver la confidentialité des données personnelles collectées et s’assurer qu’elles sont traitées, stockées et utilisées en toute sécurité, conformément aux réglementations en vigueur, les entreprises doivent intégrer structurellement ces mesures de sécurité dans leurs processus de base, leur technologie et leurs analyses, ce qui implique qu’elles disposent d’importantes capacités de gestion, de traçabilité et de transparence des données. La mise en place de mesures permettant d’assurer l’intégrité des données permet aux entreprises d’améliorer considérablement l’engagement de leurs clients et de réduire les risques, notamment en adoptant des politiques permettant une perpétuelle évolution de leurs opérations et en menant des audits périodiques garantissant leur conformité avec les lois et les réglementations.

6- Viser la durabilité de la chaîne d’approvisionnement

Pour atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, les entreprises doivent adopter une approche globale en intégrant des pratiques plus écologiques dans leurs outils, leurs modèles d’exploitation, leurs processus et leurs politiques – une approche qui nécessite un véritable changement culturel au sein de l’organisation.

Dans une économie en constante évolution et faisant face à de nombreuses perturbations, il est devenu plus important que jamais pour les entreprises d’investir dans les outils adaptés, permettant de tirer profit du pouvoir de la data afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement et la rendre plus résiliente pour le futur.

____________________________

Par Gopinath Pathikonda, Director, Data & AI Solutions Architect et Marryam Khawaja, Data & AI Governance Manager, Avanade

À lire également :