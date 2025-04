Toujours en attente des approbations nécessaires à l’acquisition de Juniper, HPE annonce une extension majeure de sa plateforme Aruba Networking Central, renforçant sa position sur un marché des solutions réseau en pleine évolution.

Aruba Networking Central représente la pierre angulaire de l’offre réseau de HPE depuis son lancement en 2014. Cette plateforme de gestion unifiée supervise l’ensemble des infrastructures sans fil, filaires, WAN et IoT du constructeur. Au fil des années, elle a été enrichie de nombreuses fonctionnalités de sécurité et d’intelligence artificielle, lui permettant notamment d’évoluer vers une solution complète de SASE (Secure Access Service Edge).

HPE annonce une évolution importante de sa plateforme réseau alors que le projet d’acquisition de Juniper Networks (pour 14 milliards de dollars, annoncé début 2024) semble plus ou moins au point mort. Cette acquisition, qui devrait doubler la taille de l’activité réseau de HPE, reste pour l’instant bloquée par une action en justice du Département américain de la Justice (DOJ).

Alors que la potentialité de ce rapprochement soulève forcément des questions sur l’avenir des plateformes respectives, HPE continue de faire évoluer sa solution. On rappellera que Juniper dispose avec Mist d’une solution concurrente directe d’Aruba Central, particulièrement reconnue pour ses capacités d’IA.

Des options de déploiement diversifiées

L’annonce majeure concerne l’introduction de nouvelles options de déploiement, notamment de cloud privé, pour Aruba Networking Central. La plateforme offre désormais quatre modalités distinctes :

* Cloud public SaaS (Software-as-a-Service)

* Cloud privé virtuel (VPC)

* Déploiement sur site

* Réseau en tant que service (NaaS)

Les deux nouvelles options VPC et déploiement sur site s’inscrivent dans les besoins de renforcer la confiance et la conformité notamment chez les entreprises américaines et alors même que les conditions géopolitiques interrogent les DSI sur leur dépendance aux solutions cloud américaines.

La nouvelle option VPC cible particulièrement les organisations ayant des exigences strictes en matière de sécurité des données, de souveraineté et de conformité réglementaire (RGPD, FINRA, SOX). Cette flexibilité inédite permet à HPE d’affirmer que sa plateforme offre aujourd’hui plus d’options de déploiement que toute autre solution de gestion réseau sur le marché.

« Les organisations accordent de plus en plus d’importance à la souveraineté des données, nécessitant une présence locale pour des solutions informatiques essentielles », justifie Gregory Gatineau, Category Manager HPE Aruba Networking.

Le modèle VPC permet aux clients de choisir différents fournisseurs cloud selon leurs besoins spécifiques, ou d’être hébergés par HPE dans un « cloud dédié » plutôt que dans un environnement mutualisé.

IA et observabilité renforcées

Alors que MIST de Juniper est souvent cité en exemple pour ses fonctionnalités IA avancées, HPE cherche à rattraper sont retard et annonce l’introduction au cœur de sa plateforme de 20 assistants AIOps automatisés, toujours actifs afin de surveiller en permanence le réseau pour à la fois optimiser les performances, diagnostiquer les problèmes, signaler les alertes de risques d’incidents ou d’optimisation possible.

Ces fonctionnalités IA ont été construites à partir de la base de données télémétrique d’Aruba Central qui s’est considérablement étendue l’an dernier, passant à plus de 5,2 millions d’appareils gérés (augmentation de 30% en un an) et 2 milliards d’appareils réseau desservis (croissance annuelle de 100%).

Parallèlement à ces automatismes portés par l’IA, HPE a également soigné l’observabilité multi-constructeurs. Les API d’observabilité de la plateforme ont été enrichies. Et le nouvel abonnement annuel à l’extension OpsRamp permet d’étendre la surveillance des équipements tiers comme ceux de Cisco, Arista et Juniper Networks. HPE a également intégré une télémétrie native et spéciale pour Microsoft Teams afin d’aider les équipes réseau à optimise la qualité d’expérience des appels vocaux et vidéo.

