En France, on connait principalement Mistral AI mais il existe bien d’autres jeunes pépites de l’IA dans la French Tech. L’une des dernières à avoir beaucoup fait parler d’elle n’est autre que H Company, une jeune pousse crée en début d’année par des pointures passées par Deepmind et qui avait réalisé une surprenant levée d’amorçage de 220 millions de dollars.

La jeune pousse se démarque avec une volonté de s’attaquer aux applications métiers de l’IA avec des modèles très verticalisés et « spécialisés sur l’action », capables de raisonner, planifier et agir.

Toutefois, tout ne semble pas aller pour le mieux au sein de cette startup qui se voyait déjà faire de l’ombre à Mistral AI. Trois de ses cinq co-fondateurs (Karl Tuyls, Julien Perolat et Daan Wierstra) ont officialisé leur départ pour « désaccords opérationnels et commerciaux ».

Les deux co-fondateurs restants, Charles Kantor et Laurent Sifre, précisent sur LinkedIn que « l’équipe de H Company, composée de près de 40 ingénieurs et chercheurs, reste fidèle à sa vision, développant des capacités d’action de pointe qui améliorent la productivité des travailleurs et repoussent les frontières de la recherche et de l’ingénierie en matière d’IA. L’entreprise prévoit de lancer une série de modèles et de produits avant la fin de l’année ».

Les trois partants ont confirmé vouloir « poursuivre de nouvelles opportunités passionnantes, ailleurs ».

Reste à voir comment la jeune pousse va surpasser cette première crise interne et concrétiser ses ambitions alors que bien des entreprises sont désormais en quête d’IA générative plus intégrée à leurs besoins métiers et plus ancrée dans leur quête de productivité.

