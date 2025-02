Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo, les nouvelles annonces de Mistral AI lors du Sommet IA à Paris, les mises à jour matérielles chez HPE et NetApp, l’arrivée d’Oracle Fusion Cloud sur le cloud souverain européen, les tensions entre Sam Altman et Elon Musk, et un aperçu du prochain Mobile World Congress 2024.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité de l’informatique et des télécommunications. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias nous présentent une émission riche en actualités notamment IA alors que la semaine a été très marquée par le sommet international pour l’action sur l’IA mais aussi par le WAICF à Cannes.

Un sommet de l’IA qui a mis un énorme coup de projecteur sur Mistral AI qui en a profité pour dévoiler quelques annonces majeures. La jeune pousse française s’affirme comme le dernier espoir européen dans ce domaine, face aux investissements colossaux américains. Ce sommet de l’IA à Paris a aussi été l’occasion de nombreuses annonces et initiatives, notamment avec l’alliance EU AI Champions regroupant 63 entreprises européennes.

L’infrastructure IT traditionnelle n’est pas en reste avec des annonces significatives chez HPE et NetApp, rappelant que le socle technologique reste essentiel. La souveraineté numérique progresse également avec l’arrivée d’Oracle Fusion Cloud sur son infrastructure « EU Sovereign Cloud », tandis que les tensions tarifaires autour de Microsoft Teams illustrent l’influence croissante de la régulation européenne sur les géants technologiques.



En Bref cette semaine

Mistral AI annonce son application mobile et un nouveau datacenter

La startup française profite du sommet de l’IA à Paris pour annoncer le lancement de son application mobile sur iOS et Android, ainsi que la création d’un cluster de datacenters baptisé Éclairion sur le plateau de Saclay, affirmant ses ambitions face aux géants américains.

HPE renouvelle sa gamme ProLiant

La 12ème génération des serveurs ProLiant apporte 40% de performance supplémentaire par watt et permet jusqu’à 65% d’économie d’énergie. Cette mise à jour inclut également des améliorations en termes de sécurité et de gestion avec ilo7 et ComputeOps Management.

NetApp met à jour ses baies de stockage ASA

NetApp actualise sa gamme de stockage en mode bloc avec trois nouveaux modèles (A20, A30, A50) offrant des capacités allant jusqu’à 8 pétaoctets, intégrant des fonctionnalités anti-ransomware automatiques.

NetApp complète aussi ses gammes EF-Series et FAS

Oracle déploie Fusion Cloud en mode souverain

Oracle rend disponible sa suite Fusion Applications sur son infrastructure cloud souveraine européenne, avec des datacenters répartis entre Francfort et Madrid, proposant ERP, CRM et solutions de gestion de chaîne logistique.

Tensions entre OpenAI et Elon Musk

Sam Altman rejette l’offre de rachat d’OpenAI par Elon Musk pour 97 milliards de dollars, répondant avec humour en proposant de racheter X (ex-Twitter).

Le dossier de la semaine

Sommet de l’IA à Paris

Lancement de l’initiative EU AI Champions réunissant 63 entreprises européennes, annonce d’investissements français de 109 milliards d’euros, et tensions avec les États-Unis sur la régulation.

Rendez-vous

Mobile World Congress 2024

Présentation du prochain salon qui se tiendra du 3 au 6 mars à Barcelone, avec 100 000 visiteurs attendus et un focus sur la 5G et l’IA.

Carton Rouge

Microsoft aussi veut éviter une amende

Microsoft travaille à une nouvelle grille tarifaire pour mieux différencier ses offres Office avec et sans Teams, sous la pression des régulateurs européens.

