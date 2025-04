Au sommaire de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, découvrez le Hotpatching sans reboot de Windows 11 24H2, la suite souveraine de Wimi et Thales, MCO de Google Cloud, Cato contre la Shadow IA, les grandes manœuvres d’Intel qui se déleste d’Altera, la souveraineté numérique à l’honneur, et la quatrième loi de la Robotique…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité informatique qui compte pour les DSI et les décideurs IT. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous proposent cette semaine un tour d’horizon assez éclectique.

La sécurité est au cœur des préoccupations avec Windows 11 Enterprise qui introduit une fonctionnalité très attendue pour simplifier les mises à jour critiques, tandis que Cato Networks s’attaque à la problématique croissante du Shadow IA dans les entreprises. La souveraineté numérique reste un enjeu majeur, comme en témoigne l’alliance entre Thales et Wimi pour proposer une alternative collaborative ultrasécurisée pour la Défense, et les récentes annonces lors de la Soirée de la souveraineté numérique à Bercy.

L’infrastructure et le cloud évoluent également avec Google qui facilite la gestion multi-clusters Kubernetes, alors qu’Intel opère un mouvement stratégique en cédant Altera à Silver Lake. Enfin, il semblerait bien qu’il manque une Loi aux fameuses « 3 Lois de la Robotique » inventée par Isaac Asimov. On vous explique pourquoi…

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo…



EN BREF

Windows 11 Enterprise se met à jour sans Reboot

Microsoft a publié la version 24H2 de Windows 11 Enterprise avec le hotpatching, permettant d’installer les mises à jour de sécurité de l’OS sans redémarrer le PC en corrigeant le code en mémoire des processus en cours d’exécution.

Collaboratif : Thales et Wimi lancent une suite « diffusion restreinte » pour la Défense

Thales et Wimi s’allient pour proposer « Wimi Restricted », une version de la suite collaborative française homologuée pour plusieurs classifications (Diffusion Restreinte, Restreint Union européenne et OCCAR-Restricted), hébergée sur la plateforme TrustNest R-Cloud Restricted de Thales et disponible à partir de juin 2025.

Google Cloud orchestre les multi-clusters… et les multi-clouds ?

Google Cloud annonce la preview publique de Multi-Cluster Orchestrator (MCO), un service fournissant une couche d’orchestration centralisée qui simplifie la gestion des workloads à travers plusieurs clusters Kubernetes en les associant à la capacité disponible dans différentes régions.

Cato lutte contre la Shadow IA

Cato Networks ajoute des contrôles de sécurité spécifiques à l’intelligence artificielle générative pour sa solution CASB, avec un tableau de bord dédié au Shadow AI et un moteur de politiques renforcé, permettant aux entreprises de détecter, analyser et encadrer l’usage des applications d’IA générative.

Intel se déleste d’Altera pour 4,46 milliards $

Intel vend une participation majoritaire d’Altera à Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à 8,75 milliards de dollars (contre 17 milliards déboursés en 2015), offrant ainsi une bouffée d’oxygène financière au géant des processeurs.

LE DOSSIER

Le Cloud Souverain… encore… et toujours…

Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’IA et du Numérique, a réuni les principaux acteurs du secteur à Bercy et annoncé le lancement de l’appel à projets France 2030 « Renforcement de l’offre de services Cloud », la préfiguration d’un Observatoire de la souveraineté numérique, et la mobilisation du Comité stratégique de filière « Logiciels et Solutions Numériques de confiance ».

RENDEZ-VOUS

Viva, Viva Tech 2025

Le salon Viva Technology 2025, plus grand événement européen dédié à l’innovation et aux startups avec plus de 165 000 participants attendus, se tiendra du 11 au 14 juin 2025 à Paris Expo Porte de Versailles.

INSOLITE

IA : la 4ème loi de la robotique qu’Asimov n’avait pas anticipée

Un article publié dans la revue IEEE Spectrum propose d’ajouter aux trois lois historiques d’Asimov une quatrième loi stipulant qu' »un robot ou une IA ne doit pas tromper un humain en se faisant passer pour un être humain ».

