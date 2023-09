Le Vendredi… c’est le jour d’InfoNews Hebdo ! Votre émission qui déchiffre l’actualité IT avec au menu Microsoft, Amazon, Anthropic, Komprise, l’USF et Atos…

Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont, comme il se doit, aux commandes de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Ensemble, ils commentent et déchiffrent les annonces et tendances qui ont animé l’actualité IT cette semaine.

Du côté des tendances, ils reviennent sur l’arrivée des ordinateurs portables multi-écrans avec des combinaisons comme l’écran pliable, l’écran déroulable ou l’écran deux en un…

Et puisqu’on est dans le matériel, ils reviennent également sur les annonces des nouvelles Surface de Microsoft et des nouveaux écrans interactifs Surface Hub.

Autre tendance, l’inflation des prix dans l’IT notamment dénoncée par l’USF qui n’apprécie pas du tout mais alors pas du tout l’augmentation des coûts de support SAP. Ça va chauffer dans quelques semaines à la Convention USF !

Côté services, Guy Hervier a regardé de près ce que fait Komprise et ses technologies pour déplacer les données d’un cloud à l’autre.

Enfin, ils reviennent sur le gros investissement d’Amazon dans la startup IA Anthropic et son chat Claude 2 ainsi que sur la transformation numérique à l’arrêt des PME…

      

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 – Après les portables, les PC multiplie les écrans

Intel s’associe à Samsung pour développer un PC dont l’écran est extensible

05:20 – Microsoft, de plus en plus dans le matériel

Microsoft lance 2 nouvelles Surface « 2023 »

Microsoft accélère sur l’IA pas sur Surface…

08:50 – Komprise déplace les fichiers d’un cloud à l’autre

Fast Cloud and NAS Data Migration | Komprise

12:30 – L’USF s’insurge contre les hausses de prix de maintenance SAP

L’inflation rattrape les datacenters… et les dépenses de la DSI

17:00 – Amazon engloutit 4Mds$ dans l’IA d’Anthropic

Amazon va investir 4 milliards de dollars dans Anthropic

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

21:00 – Pause sur la transformation numérique des PME

RENDEZ-VOUS

24:35 – Solutions ERP, CRM, BI, E-ACHATS 2023 à la Porte de Versailles, 3 & 4 octobre

Salons Solutions – ERP, CRM, BI, E-ACHATS

CARTON ROUGE

26:00 – Atos, vers un scandale d’État ?

