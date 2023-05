Chaque vendredi, InfoNews Hebdo vient récapituler en vidéo les temps forts de la semaine écoulée, une semaine marquée par Dell World 2023 et la Build 2023

Comme chaque semaine retrouvez votre rendez-vous avec l’actualité IT – InfoNews Hebdo – animé par Guy Hervier et Jean-François le Nilias. Il déchiffre les principales annonces de la semaine écoulée à commencer par celles des deux évènements majeurs de ces derniers jours : le Dell World 2023 avec ses nombreuses annonces autour d’Apex et de l’IT as a Service et la Microsoft Build 2023 avec beaucoup d’IA dont une IA « Copilot » dédiée à Windows.

Toujours en matière d’IA c’est cette fois IBM qui se fait remarqué avec son Watson Code Assistant qui sera intégré par Red Hat pour animer son projet Wisdom.

Le nouveau classement TOP 500 vient de tomber mais sans grand bouleversement après les retards pris par les autres machines Exascale américaines. Il montre que NVidia est une superstar de cet univers et qu’Atos est clairement le leader européen du HPC.

Au passage, nos animateurs soufflent les 50 bougies d’une autre superstar de l’informatique : Ethernet !

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo :

     

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 – Build 2023 : Windows 11 dopé à l’IA Copilot

04:30 – Dell World 2023 : Dell étoffe son offre IT as a Service

07:40 – Red Hat génère son code avec IBM et l’IA

09:00 – Ethernet fête ses 50 ans

14:50 – Nvidia superstar

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

17:30 – TOP 500 : Frontier toujours numéro 1

RENDEZ-VOUS

21:40 – Matinale IT4B : conserver les savoirs et les compétences

La guerre des Talents ou comment conserver les savoirs et les compétences au sein de l’entreprise ?

Mercredi 21 juin 2023 en direct live dès 9H30 / Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business

CARTON ROUGE

23:40 – Amende record pour Meta

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE