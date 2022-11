Chaque Vendredi, InfoNews Hebdo vous propose un tour commenté de l’actualité IT. Au menu cette semaine de l’IA, SAP et son TechEd, IBM et son Osprey, FTX et le classement TOP500…

C’est la fin de la semaine et donc l’heure de retrouver Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine écoulée.

Parmi les multiples annonces de la semaine, leur attention a été particulièrement retenue par non seulement la présence d’accélérateur IA toujours plus puissant dans les processeurs mais surtout par ce que l’on peut faire avec aussi pour générer de fausses images que pour détecter que ces faux si réalistes sont bien des faux !

SAP faisait aussi son show cette semaine avec une grande annonce autour du développement Low Code / No Code est le lancement de SAP Build, une solution pas aussi nouvelle qu’elle le laisse paraître mais essentielle dans un contexte de pénurie de talents et d’agilité des métiers.

On parle aussi cette semaine de quantique avec Dell qui lance une première offre en partenariat avec IonQ mais surtout IBM qui colle toujours à son ambitieuse roadmap et annonce la disponibilité de son nouveau processeur Osprey à 433 Qubits.

Enfin, nos animateurs reviennent sur les conséquences de l’effondrement de FTX sur le marché des crypto-monnaies et sur le nouveau classement TOP500 toujours dominé par le seul HPC exaflopique de la planète, le Frontier, mais qui voit les européens revenir dans le TOP 5.

     

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO :

EN BREF

De l’IA dans les puces Intel et Qualcomm

SAP fait la synthèse de ses solutions low-code/no-code

Informatique quantique : IBM tient la distance

Thalès communique sur Lockbit 3.0

Quelle leçon après l’effondrement de FTX ?

LE DOSSIER

TOP 500 : le renouveau de l’Europe

LE RENDEZ VOUS

Metadays pour tout savoir sur les metavers

CARTON ROUGE

Microsoft persona non grata à l’Education Nationale

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE