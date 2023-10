L’essor des technologies de connectivité est sur le point de redessiner les contours des réseaux domestiques. Du Wi-Fi 7 aux interfaces 10GBE, les avancées matérielles et logicielles vont redéfinir les expériences domestiques.

Ces prochaines années pourraient être les plus fondatrices pour l’avenir des réseaux domestiques. La capacité technologique est telle qu’elle peut fournir n’importe quel service sur une plateforme de connectivité à un niveau de performance et de coût que le consommateur est prêt à payer. L’industrie est-elle prête pour le prochain investissement majeur dans la plateforme de connectivité domestique pour permettre une nouvelle génération de services domestiques ?

Innovation et investissements continueront, mais plus modérément

Alors que de nombreux pays sont confrontés à la récession, les fournisseurs de services étudient de près le calendrier de leurs investissements dans les infrastructures de réseau et les équipements domestiques de base (CPE) pour passer des services à 1 Gbps aux premiers réseaux à 10 Gbps, en tenant compte des considérations de rentabilité pour la croissance et la fidélisation des clients. Sur le plan positif, on prévoit que les contraintes d’approvisionnement auxquelles le secteur de la connectivité et de l’électronique grand public est confronté depuis le milieu de 2020 continueront de s’améliorer dans les prochaines années.

On s’attend à ce que les fournisseurs de services poursuivent leurs investissements dans les infrastructures en fibre optique, avec une augmentation du nombre de connexions en fibre optique et XGS-PON. L’apparition des premières interfaces 10GBE sur les passerelles XGS-PON est une nette amélioration des capacités Ethernet, probablement en avance sur la capacité du consommateur à en tirer pleinement parti, mais c’est une nouvelle étape sur la voie du « foyer 10Gig ». Le secteur de la technologie de la fibre optique ne s’arrête pas non plus au 10Gbps, les normes de l’Union internationale des télécommunications (UIT) étant désormais achevées et la prochaine génération de silicium CPE étant en cours de développement pour les premiers mois de 2024/2025.

Ce niveau de déterminisme de la latence et de la vitesse sur l’accès au réseau Wi-Fi domestique (capacités 10Gbps) devrait être la plate-forme qui permettra l’émergence d’une nouvelle génération de services domestiques.

Une fiabilité et une expérience applicative cohérente, au bon prix

Les fournisseurs de services sont confrontés au plus haut niveau de pression concurrentielle qu’ils ont connu depuis 15 ans. L’accent est mis sur le rapport valeur/performance pour le client, le coût devenant plus important que la vitesse. Promue par le travail hybride, l’éducation et le divertissement, une connectivité fiable et optimale dans la maison est désormais essentielle. Les clients sont plus attirés par la fiabilité et une expérience convaincante des applications domestiques.

À mesure que nous nous dirigeons vers des services d’expérience immersive à domicile avec les AR/VR/MR, il deviendra essentiel de mettre en œuvre un nouveau niveau de contrôle de la latence pour maintenir une qualité d’immersion appropriée. L’amélioration des mesures de performance du consommateur et la capacité à résoudre silencieusement les problèmes (parfois avant même que le consommateur ne s’en aperçoive) seront des éléments clés de la performance et de la fiabilité des services offerts au consommateur.

La puissance du Wi-Fi 7

Les vendeurs au détail mèneront la vague Wi-Fi 7 en permettant une capacité plus élevée, une latence plus faible et des services Wi-Fi déterministes logiciels ; les vendeurs de technologies et de solutions suivront avec des solutions Wi-Fi 7 pour les réseaux d’accès PON, DOCSIS et FWA, ainsi que des points d’accès Wi-Fi 7 basés sur Ethernet pour les architectures de fournisseurs de services à deux boîtes et le détail.

Wi-Fi 7 permettra aux applications de tirer parti du contrôle total des bandes de fréquences Wi-Fi, en utilisant MLO (Multi-link Operation). Étant donné que la principale application de Wi-Fi 7 et du nouveau spectre de 6 GHz est actuellement le backhaul Wi-Fi mesh, il est prévu que la plupart des fournisseurs de services s’orientent vers une passerelle et une extension Wi-Fi 7. Une utilisation spécifique des bandes de 6 GHz va également apparaître pour les services à faible latence et à forte capacité. Les consommateurs verront apparaître des SSID Wi-Fi spécifiques pour des connexions différenciées à faible latence.

À savoir si un dispositif de point d’accès bi-bande émergera sur Wi-Fi 7 pour prendre en charge une meilleure utilisation du spectre 2,4/5GHz avec des capacités MLO ou si la plupart des passerelles et dispositifs AP Wi-Fi 7 seront tri-bande ou même quadri-bande.

Nouveau paradigme : une Gateway Edge avec le Cloud

L’un des éléments les plus importants de la maison connectée sera l’accent mis sur l’utilisation de solutions logicielles pour gérer et piloter les services à domicile. Avec l’émergence de nouvelles capacités de solutions conteneurisées dans le logiciel open-source du CPE haut débit (prplOS/OpenWRT et RDK-B), la possibilité d’ajouter et de supprimer facilement des services à la passerelle augmentera la cadence des solutions de services logiciels pour la maison. Si l’on ajoute à cela la possibilité d’obtenir des données télémétriques détaillées à partir des appareils domestiques les fournisseurs de services peuvent améliorer leurs capacités à gérer la qualité, l’énergie et à simplifier les expériences numériques domestiques. Grâce à l’augmentation des performances de la passerelle large bande, une grande partie du traitement peut être effectuée localement, ce qui réduit la latence et les coûts des solutions de traitement basées sur le cloud.

Bien que les attitudes à l’égard de la durabilité varient à travers le monde, les consommateurs seront de plus en plus sensibilisés et demanderont en 2023 des produits CPE durables avec une consommation d’énergie réduite, l’utilisation de plastiques recyclés, l’élimination des plastiques à usage unique, et plus encore.

Il reste à déterminer comment les événements et les influences économiques auront un impact sur l’orientation de la maison connectée du consommateur, mais une chose est assez certaine les prochaines années auront la capacité de transformer véritablement l’expérience de la maison du consommateur.

Par Charles Cheevers, CTO Home Networks, CommScope

