InfoNews Hebdo, votre rendez-vous du vendredi avec l’actualité IT, revient sur les temps forts d’une semaine marquée par les licenciements chez les GAFAM, des amendes autour du RGPD et de l’IA dans le futur Windows.

Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias prennent les commandes d’InfoNews Hebdo pour déchiffrer l’actualité IT d’une semaine dominée notamment par les annonces de licenciements massifs chez Microsoft et Google après ceux chez Salesforce, Cisco, Twitter, Meta, Amazon et autres géants de la Tech.

Au-delà de ces mauvaises nouvelles, ils reviennent aussi sur la volonté de Microsoft de mettre toujours plus d’IA dans son cloud Azure comme dans Windows, sur le lancement d’une messagerie sécurisée française chez Cheops Technology, sur les nouvelles annonces de serveurs chez Dell, sur les 3 milliards d’euros d’amende infligées par les autorités de contrôle du RGPD et sur le nouveau classement des champions des brevets.

Ils évoquent également une nouvelle étude IDC sur le marché des logiciels d’entreprise désormais estimé à plus de 385 milliards de dollars.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Après Bing et Microsoft 365, L’IA dans Windows 12 et Azure

Pour en savoir plus : Microsoft met ChatGPT dans Azure

L’IA au cœur du futur Windows 12 ?

A lire également : Dall-E et ChatGPT : Google prépare ses réponses

05:40 Cheops Technology lance une messagerie sécurisée

08:30 Vers le refroidissement liquide avec les PowerEdge 16 de Dell ?

11:15 Brevet : Samsung devant IBM

Pour en savoir plus : Et le nouveau recordman des brevets est…

14:00 RGPD : 3 Mds $ d’amende en Europe en 2022

Pour en savoir plus : RGPD : L’UE hausse le ton et frappe fort

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:30 Le logiciel mange toujours le monde

RENDEZ-VOUS

20:00 La grande soirée de gala du DSI(N) de l’année 2022 au CESE

Le 26 janvier prochain, nous connaîtrons enfin les noms des DSI de l’année 2022. Une soirée incroyable sous le signe du Green IT et de l’IT for Green.

Les DSI peuvent encore s’y inscrire : Le DSIN de l’année 2022

CARTON ROUGE

22:40 Microsoft : licenciements, profits et buyback

Pour en savoir plus : Pourquoi les licenciements se multiplient dans la Tech et les GAFAM