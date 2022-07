Comme chaque semaine, retrouvez votre émission vidéo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine avec au menu cette semaine, HPE Discover 2022, la région France de Google Cloud, les craintes du Cigref et le timbre numérique.

Fin de saison pour toute l’équipe. En cette veille de « pause estivale » sous des allures de reprise épidémique, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent comme à l’accoutumée l’actualité de la semaine écoulée.

Une semaine marqué par HPE Discover 2022 et des annonces phares de HPE autour de l’arrivée des processeurs ARM d’Ampere dans les serveurs ProLiant et le lancement d’une pléthore de nouveaux services de cloud privé estampillés GreenLake.

Cette semaine a été aussi marquée par le lancement de la « région France » de Google Cloud pour désormais héberger toutes vos données, vos workloads et vos services au plus proche des internautes français. L’occasion également d’entendre parler pour la première fois de S3NS (lire SENS), la joint-venture Thales/Google (possédée à plus de 75% par Thales) qui offrira en 2024 un cloud de confiance animé par les technologies Google.

Nos animateurs reviennent également sur la mauvaise nouvelle de ce début d’été, le piratage de plus d’un million de comptes Ameli dévoilé par Zataz ainsi que sur les premières informations autour de JUPITER le futur premier HPC exaflopique de l’Europe.

Cette dernière édition de la saison avant le retour en septembre est aussi l’occasion de revenir sur les inquiétudes du Cigref après le rachat de VMware par Broadcom, sur le volte-face surprise de Zendesk et sur la dernière trouvaille technlogique de la Poste : le timbre numérique.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre.

    

