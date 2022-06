Mais quelle mouche a donc piqué Microsoft ? L’éditeur envisagerait d’incorporer des jeux comme Solitaire ou Minesweeper dans Teams… Une idée pour le moins saugrenue de prime abord, alors que bien des DSI désactivent par défaut ces jeux dans leurs déploiements de Windows…

Porté par la crise pandémique, les confinements, les besoins d’échanger par visio, Teams s’est imposé dans le paysage des entreprises ces deux dernières années. Au point de devenir un incontournable du bureau numérique à l’ère du travail hybride.

Né comme un hub collaboratif orienté messages pour concurrencer Slack, Teams a vu ses usages se recentrer autour de la visio et du partage d’écran afin de satisfaire à des besoins collaboratifs entre avec des membres d’équipes parfois au bureau, parfois chez eux, parfois en mobilité.

Récemment, Microsoft a encore renforcé le potentiel collaboratif de sa plateforme en annonçant la fonctionnalité « Live Share ». Spectaculaire, celle-ci permet à plusieurs personnes d’éditer en même temps un document numérique et d’interagir ensemble sur ce contenu, directement dans Teams. Un exemple donné par Microsoft montre une équipe collaborant autour d’un modèle 3D de moteur de fusée. Chaque collaborateur affiche sa propre vue 3D du moteur mais peut voir ce que les autres regardent et modifient. De quoi effectivement concrétiser l’idée d’un travail collaboratif dynamique et temps-réel.

Mais, si l’on en croit le site The Verge, Microsoft expérimenterait également l’intégration de jeux dans Teams ! Selon les auteurs de l’article « les jeux occasionnels proposés via Teams sont conçus pour permettre aux collègues de jouer les uns contre les autres pendant les réunions ». On a un peu de mal à croire et on imagine avec beaucoup d’amusement la tête de bien des DSI et de dirigeants d’entreprises en lisant cette déclaration alors que bien des organisations veillent à déployer Windows en désinstallant les jeux intégrés au système.

Reste à savoir ce que test interne cache réellement. L’éditeur veut-il expérimenter des techniques de « Serious Gaming » au sein de Teams, utilisant ses propres jeux pour valider la technologie sous-jacente ? Veut-il ajouter des fonctions de « Team Building » en s’appuyant sur les jeux ? Ou cette fonctionnalité n’est elle en réalité destinée qu’à amplifier les usages personnels de Teams qui, rappelons-le, est désormais installé par défaut dans Windows 11 ?

Interrogé par The Verge et par différents médias, l’éditeur n’a pas souhaité s’exprimer sur ce qui n’est pour l’instant qu’un projet interne en cours de tests.

Ce qui est sûr en revanche, c’est que Microsoft souhaite encore un peu plus étendre les capacités collaboratives de sa plateforme et multiplier les cas d’usage. Outre la fonctionnalité « Live Share », l’éditeur a déjà démontré comment il compte incorporer les « composants Loop » au cœur des discussions Teams ou encore comment il espère intégrer des métavers d’entreprise pour offrir des meetings plus immersifs basés sur des avatars 3D. Des avatars qui pourront peut-être aussi jouer à Solitaire, Minesweeper, Sudoku ou Wordament au sein de leur métavers… d’entreprise !