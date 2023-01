Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec au menu cette semaine Microsoft et OpenAI, le rapport de l’ANSSI et bien des acquisitions…

Une fois n’est pas coutume, c’est Thomas Pagbé qui accompagne cette semaine Guy Hervier dans le déchiffrage de l’actualité IT de la semaine.

Ensemble ils évoquent la montée en puissance des langages de programmation Python et TypeScript dans les entreprises, l’acquisition de SnowConvert par SnowFlake pour simplifier les migrations vers son Data Cloud, l’acquisition de Object Matrix par DataCore qui monte en puissance dans le domaine de l’archivage des fichiers médias et enfin l’acquisition de la division Unify d’Atos par Mitel.

Ils évoquent également le nouveau partenariat à plusieurs milliards de dollars entre Microsoft et OpenAI, alors que la firme dirigée par Satya Nadella veut tabler sa future croissance sur l’IA.

Enfin, ils épluchent pour vous le nouveau rapport de l’ANSSI qui fait le point sur les menaces cyber qui ont animées l’année 2022.

    

EN BREF

Développement : Python et TypeScript ont le vent en poupe

Snowflake veut faciliter la migration son cloud

DataCore acquiert Object Matrix

Atos se déleste de ses communications unifiées

Microsoft se rapproche d’OpenAI

LE DOSSIER

ANSSI : une menace toujours élevée en 2022

RENDEZ-VOUS

Les Matinées de la Cybersécurité : les mercredi 15 et 16 février

COCORICO

Le français Pasqal lève 100 M€, un record pour une DeepTech quantique en Europe