Vendredi 11 novembre oblige, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT est avancé d’une journée. Au sommaire, des voitures « software defined », du Zoom email, du VMware souverain et une plainte contre Microsoft…

Jean François Le Nilias et Guy Hervier avancent de 24H leur rendez-vous hebdomadaire en vidéo, InfoNews Hebdo et déchiffrent comme à l’accoutumée l’actualité IT de ces derniers jours. Une actualité marquée par un nouvel accord entre Google et Renault pour développer conjointement un système SDV (Software Defined Vehicule) autour d’une base Android et des services Google Cloud. Autre moment fort de la semaine, la conférence Zoomtopia de Zoom qui a vu l’éditeur annoncer plusieurs nouveaux services pour l’amener un peu plus en concurrence sur les terres collaboratives de Microsoft et Google avec un nouveau service d’email et de calendrier. Le monde avait-il vraiment besoin d’ajouter davantage de confusion à un univers déjà bien surchargé ? Nos animateurs font le point !

Autre annonce qui a attiré leur attention, celles de VMware qui lance une nouvelle initiative pour favoriser l’essor de solutions cloud souveraines en Europe.

La plainte de la semaine est celle de CISPE contre… Microsoft, bien évidemment. Toujours des histoires de licences et de pratiques anticoncurrentielles. Et cette fois, ça pourrait faire mal…

Enfin, nos animateurs reviennent sur une étude du CNLL qui témoigne du dynamisme de l’open source en France, un marché qui a généré 6 milliards d’euros.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo…

     

00:50 Renault et Google : Quand la voiture devient un ordinateur sur roues

04:45 Zoom se lance dans l’email et les calendriers

08:25 VMware explore le cloud souverain

11:00 Cyberattaques : La Seine & Marne après la Seine Maritime

13:50 Le CISPE porte plainte contre Microsoft

16:20 Le dynamisme salutaire de l’open source en France

19:20 La matinale « GREEN IT » d’IT for Business

Le Jeudi 16 novembre en présentiel.

Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business

21:40 Après Twitter, c’est au tour de Meta (Facebook) d’annoncer un plan de licenciement massif

