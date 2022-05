Exceptionnellement enregistré ce mercredi pour profiter des jours fériés, retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui fait le tour d’une actualité IT dominée par le Graviton3 chez AWS, des rumeurs étranges autour de VMware et Nutanix, le nouveau plan de Samsung et Windows 11…

Comme à l’accoutumé, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias animent ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo et déchiffrent l’actualité IT de la semaine. Une semaine notamment animée par Microsoft qui tenait sa conférence Build et qui a annoncé que l’émulation Android de Windows 11 déjà disponible aux USA serait bien disponible en France avant la fin de l’année. Une émulation qui déjà mise à jour sur Android 12 alors que bien des smartphones ne verront jamais cette mise à jour.

Du côté d’AWS, le processeur maison Graviton3 fait ses premiers pas officiels sur EC2 en animant de nouvelles instances ARM pensées pour le calcul intensif !

Autre sujet à suivre, les rumeurs surprenantes, étranges voire inquiétantes autour d’éventuels rachats de VMware et Nutanix, deux fondations des architectures IT de bien des entreprises.

Nos animateurs reviennent également sur le « Kolossal » plan d’investissement de Samsung et sur la condamnation de Pega…

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Microsoft met à jour en Android 12 son émulateur WSA pour Windows 11

Microsoft intègre Android 12 à Windows 11

AWS officialise la disponibilité de machine Graviton

AWS officialise la disponibilité de ses machines Graviton3

Bruno Le Maire hérite du numérique

Pega Condamné à payer 2Mds$ à Appian

Rumeurs de rachats de VMWare et Nutanix

NB : L’émission a été enregistrée Mercredi. Depuis, le rachat de VMware par Broadcom a bien été officialisé…

Inquiétantes rumeurs de rachat autour de VMware et Nutanix

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Samsung : un plan d’investissement kolossal

Samsung lance un grand chantier sur 5 ans autour des semi-conducteurs et des produits biologiques. Notre décryptage…

A VENIR

JFTL 2022 – Journée Française des Tests Logiciels – 13 & 14 juin 2022, Paris

FTL 2022, le grand rassemblement des professionnels du test logiciel et de la qualité des systèmes d’information en France.

Pour s’y inscrire : L’événement de l’année dans le domaine des tests logiciels ! – CFTL – Comité Français des Tests Logiciels

CARTON ROUGE

« Se hater avec lenteur… »…

L’implémentation de la Digital Tax contre les GAFAM pourrait prendre plus de temps que prévu et ne pas être effective avant 2024 !

