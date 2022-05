Doit-on s’attendre à des bouleversements majeurs du paysage IT dans les prochaines semaines ? Tour à tour, VMware et Nutanix sont la cible de rumeurs de rachat qui circulent dans les milieux financiers et influencent les cours de leur action.

Toujours en mouvement est l’univers IT… Le cloud et Kubernetes sont venus ces dernières années profondément bouleverser le paysage informatique et l’architecture des systèmes d’information.

Au point de mettre à mal l’avenir de deux des piliers du « on-prem » désormais convertis à « l’hybride » ? La question mérite d’être posée alors que VMware et Nutanix, chacun de leur côté, voient leur cours en bourse affecté par des étranges rumeurs de rachat.

VMware racheté par Broadcom ?

L’information a d’abord été lancée par Bloomberg avant d’être reprise par le Wall Street Journal. Apparemment, VMware intéresse Broadcom. L’information n’est pas commentée par les intéressés. Mais selon le WSJ, le deal pourrait être conclu d’ici la fin de semaine pour un montant qui avoisinerait les 60 milliards de dollars.

Rappelons que le fabricant de semi-conducteurs Broadcom (qui pèse près de 220 milliards de dollars) a absorbé CA Technologies en 2018 pour 18,9 milliards de dollars et a également absorbé les activités « Entreprise » de Symantec en 2019 pour 10,7 milliards de dollars. Dans les deux cas, on ne peut pas dire que ces acquisitions ont permis aux entreprises rachetées de briller d’une nouvelle lumière. L’une et l’autre ont plutôt disparu du paysage.

Dès lors, la rumeur du rachat de VMware étonne les spécialistes IT et inquiètent les clients du fournisseur de leur fondation informatique. En revanche, elle surprend moins les analystes financiers, car l’action VMware n’a pas progressé depuis des mois et l’entreprise est devenue la cible d’éventuels prédateurs.

On sait Broadcom en recherche d’une large acquisition depuis les déclarations de son CEO, Hock Tan, en mars dernier. Toutefois, le deal ne pourra probablement pas se faire sans l’approbation de Michael Dell. Même si VMware est une entreprise indépendante depuis novembre 2021, Dell Technologies possèderait encore près de 40% des parts de l’entreprise.

Nutanix également dans le viseur de fonds ?

Parallèlement, Nutanix est lui aussi victime de rumeurs de rachat. C’est le site « DealReporter » qui en est à l’origine. Plutôt bien informé, ce dernier a indiqué que le fonds Bain Capital serait sur le point de procéder à une acquisition majeure dans l’univers du cloud computing. Nutanix n’est nullement nommée dans l’article de DealReporter, mais alors que VMware semble visée par Broadcom tous les regards se sont portés sur son concurrent Nutanix au point que l’action de l’entreprise a bondi de 5% la nuit dernière.

Bain Capital est très présent dans l’univers de la Tech et a récemment racheté l’ESN française Inetum (l’opération est en réalité toujours en cours). Le fonds a déjà investi en 2020, 750 millions de dollars dans Nutanix. C’est probablement cette forte présence dans Nutanix qui a contribué à alimenter la rumeur d’une prise de contrôle plus globale.

Affaires à suivre donc…

