C’est la fin de la semaine et donc l’heure de votre rendez-vous InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée avec au menu de cet émission la montée en puissance du développement low code, la nouvelle version de ServiceNow, du rififi dans l’univers des cyber-assurances et le prix Nobel de Physique du pionnier de l’informatique quantique français, Alain Aspect.

Tous les vendredis, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias décrypte les temps forts de l’actualité IT de la semaine. Leur attention cette semaine a été retenue par des sujets très variés. Ils reviennent ainsi longuement sur une étude qui montre que le Low-Code est tellement en train de s’ancrer dans le paysage des DSI qu’il dépassera même le développement classique en 2024. Ils déchiffrent les conséquences du rapprochement annoncé de Citrix et Tibco au sein d’un Cloud Software Group qui pose bien des questions aux DSI clientes. Ils évoquent une étude qui tend à montrer qu’aujourd’hui certaines grandes entreprises créent elles-mêmes leur propre cyber-assurance.

À chaque semaine, son annonce « souveraineté » et cet épisode d’InfoNews Hebdo s’intéresse à la collaboration tripartite entre OVHcloud, Sopra Steria et SAP autour des migrations cloud de S/4 HANA.

Enfin, nos commentateurs reviennent sur une étude qui tend à montrer que l’écriture cursive n’est plus maîtrisée par les élèves et donnent leur coup de chapeau de la semaine à notre nouveau prix Nobel de Physique, Alain Aspect dont les travaux sont aujourd’hui l’une des clés de l’informatique quantique.

     

AU SOMMAIRE DE CETTE EMISSION

EN BREF :

00:45 – À vos stylos ou à vos claviers ?

>> à lire également : Amazon dote sa liseuse d’un stylet et d’un bloc-notes numérique

04:30 – ServiceNow dévoile sa nouvelle plateforme Now Platform « TOKYO »

>> pour en savoir plus : ServiceNow propose une nouvelle version de sa « Now Platform »

06:50 – OVHCloud et Sopra Steria s’associent sur S/4 HANA

>> pour en savoir plus : Sopra Steria, SAP et OVHcloud s’allient pour créer l’ERP Cloud Souverain

09:30 – Les grandes entreprises créent leur propre cyber-assurance

>> à lire également : De l’intérêt des assurances cybersécurité

12:50 – Citrix et Tibco donnent naissance à Cloud Software group

>> pour rappel : Le fonds Vista acquiert Blue Prism pour le fondre à Tibco et Citrix racheté pour 16,5 milliards de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:50 – Les DSI se tournent vers le Low Code

>> à lire également : Le Low-Code pourrait supplanter prochainement le développement traditionnel (itforbusiness.fr)

RENDEZ-VOUS

17:40 – Mobility for Business – les 11 et 12 octobre 2022 – Paris

>> le salon B2B des solutions mobiles et métiers : s’y inscrire

COUP DE CHAPEAU

18:45 – Alain Aspect, la France et le quantique à l’honneur

>> à lire également : Alain Aspect, un prix Nobel pour un pionnier auquel l’informatique quantique doit beaucoup

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE IT CETTE SEMAINE :