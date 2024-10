Très atypique par sa mission solidaire, l’ESN française « Les Filles et les Garçons de la Tech » (FGTech), publie les résultats de son dernier rapport d’Impact en matière d’accomplissements d’objectifs sociétaux, sociaux et environnementaux.

« Les Filles et les Garçons de la Tech » (FGTech) est une ESN française très singulière. Certifiée B Corp, elle s’est engagée dès ses débuts à répondre à des normes élevées de performance sociale et environnementale vérifiée. Cherchant activement à se démarquer par une approche humaine et responsable du numérique et à peaufiner des pratiques durables et innovantes dans ses opérations, elle propose des services autour du Cloud, de la cybersécurité et du DevOps, et met un point d’honneur à concilier performance économique et impact sociétal.

Un positionnement fort et singulier

Les Filles et les Garçons de la Tech, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, a été fondée en 2020 par deux entrepreneurs de la Tech, Fabien Amico et Arnaud Lambert avec une volonté forte : Réimaginer l’entreprise avec une approche humaine et responsable.

Cette volonté est au cœur de leur démarche. Dès la création de la société, ils ont choisi de s’engager pleinement sur cette trajectoire en adoptant le statut d’entreprise à mission. Une volonté qui se traduit par une multitude d’actions et de pratiques dont les impacts sont systématiquement mesurés et analysés. Le rapport annuel que l’ESN vient de publier met en lumière ces efforts et les métriques qui les éclairent. Parmi les initiatives phares, l’une des plus fortes est sans conteste l’introduction d’une cinquième journée dédiée au bien-être et à l’engagement citoyen : chaque collaborateur peut choisir de consacrer ce jour au repos, à la formation professionnelle ou à des actions bénévoles, individuelles ou collectives, au service d’associations. Une manière concrète de lier développement personnel et contribution à la société.

Des actions concrètes et mesurables :

– Associatif : 1 010 heures (soit 4 jours par collaborateur par an)

– Formation : 4 187 heures et 22 certifications (soit 17 jours par collaborateur par an)

– Vendredi dédié à la formation, le temps pour soi et l’associatif

– Nombreux référencements : Entreprise certifiée Bcorp, Greenly, Impact France et Ecovadis

– Participation associatives : Initiatives ocean, école des XV, fondation de Marseille, Don du sang, Pépins prod, Restaurant du cœur, banques alimentaires…

– Actions environnementales : un forfait de mobilité durable pour les employés, ramassage de déchets, reforestation, covoiturage, politique achat durable (badges ensemencés, vaisselle en matière écoresponsable, coton bio), transport en commun, etc.

– Offres de services respectant les normes environnementales et sociales

– Choix des fournisseurs responsables et innovations durables qui réduisent l’impact

D’autres indicateurs et le rapport d’impact complet sont disponibles sur simple demande.

Fabien Amico et Arnaud Lambert, co-fondateurs des Filles et des Garçons de la Tech résument ainsi leur action : « Nous visons un impact positif, tant sur le plan sociétal qu’environnemental, à travers toutes nos activités commerciales et opérationnelles. Notre ambition est d’agir avec intégrité et professionnalisme, tout en œuvrant pour le bien commun. L’entreprise a un rôle clé à jouer, et nous plaçons l’humain au cœur de notre démarche, en veillant à un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Redistribuer équitablement la richesse que nous créons, et adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. Ces valeurs fondent notre vision et guident chacune de nos actions.»

