Certains se demandent encore à quoi pourront bien servir les accélérateurs NPU embarqués sur les nouveaux PC. McAfee leur a trouvé un usage : son nouveau détecteur de DeepFakes les exploite pour repérer les fausses vidéos et contenus audios fictifs produits grâce aux IA génératives.

Selon McAfee, c’est le premier outil du genre. Son « Deepfake Detector » est un nouvel outil conçu pour alerter les utilisateurs face aux contenus fictifs générés par des IA. Pensé comme un outil de sécurité, il veut assister les utilisateurs en les aidant à repérer les fausses vidéos et faux enregistrements audios potentiellement vecteurs d’attaques destinées à voler des identifiants ou usurper des identités.

Pour l’instant, l’outil se concentre en réalité sur les flux audio et repèrent les voix trafiquées par IA et les voix générées à l’aide des IA.

Dans un premier temps, l’outil ne sera disponible qu’en langue anglaise et ne sait analyser que des contenus en anglais. En outre, il n’est apparemment diffusé que sur les dernières machines Lenovo « Copilot+ PC » à base de processeurs Qualcomm Snapdragon dans le cadre d’un partenariat spécial.

Un détecteur réservé à Lenovo pour l’instant

Car Deepfake Detector s’exécute intégralement en local et repose sur un modèle ML dont l’inférence nécessite un NPU suffisamment puissant. « Le savoir, c’est le pouvoir, et cela n’a jamais été aussi vrai que dans le monde gouverné par l’IA dans lequel nous vivons aujourd’hui. Fini de se demander si ce plan d’investissement de Warren Buffet est légitime, si Taylor Swift veut vraiment offrir des ustensiles de cuisine à ses fans, ou si un politicien a réellement prononcé ces mots. Les réponses vous sont fournies automatiquement et en quelques secondes grâce à Deepfake Detector » explique McAfee.

Reste à vérifier la pertinence de l’outil au quotidien. Jusqu’à présent les multiples et diverses tentatives de création d’outils à même de détecter des contenus générés par l’IA n’ont jamais convaincu, produisant trop de faux positifs et se révélant bien trop faciles à duper. Reste que l’IA sera probablement à terme l’un des seuls moyens de détecter les contenus produits par l’IA lorsqu’aucun marqueur n’est subtilement glissé dans les contenus générés.

