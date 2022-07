L’un des pionniers et leaders historiques du Low-Code, Mendix, confirme son intérêt pour la France et prépare l’ouverture d’une vraie filiale.

« Depuis notre acquisition par Siemens (NDLR : en 2018), nous avons un bureau en France. Nous comptons actuellement une équipe de six personnes dédiées à la France avec des clients dans les services financiers, le manufacturing ou encore le retail. La France est pour nous un de nos marchés prioritaires en Europe où nous souhaitons accroitre notre croissance » explique Tim Srock, nouveau CEO de Mendix. « Mendix est utilisé par 230 000 développeurs dans le monde et nous comptons aujourd’hui 15 millions d’application développées sur notre plateforme low-code. Notre objectif à long terme est de pouvoir former l’écosystème local à notre technologie ».

L’éditeur qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 300% depuis son rachat par Siemens entend redynamiser ses forces et affirmer son leadership alors que la concurrence sur le marché du « Low-code, No-code » est de plus en plus féroce. L’éditeur veut notamment renforcer largement son écosystème. « Au niveau international, notre stratégie pour l’avenir est claire. Nous nous sommes imposés comme le leader du low-code. Désormais, nous devons profiter de ce leadership pour créer un écosystème complet, et nous affirmer comme la “plateforme de transformation d’entreprise”. Nous revendiquons notre place au cœur du développement d’applications d’entreprises, et en tant que plateforme parfaitement adaptée aux besoins de pratiquement tous les segments de marché », ajoute Tim Srock. Bref, Tim Srock veut relancer la machine et inscrire Mendix dans une nouvelle logique de partenariats pour assoir ses positions. Rappelons que l’éditeur propose pour sa plateforme une Marketplace riche de près d’un millier d’extensions, outils d’intégration et applications.

Cette arrivée en France s’inscrit dans une volonté d’internationalisation de l’éditeur qui avait déjà en 2021 étendu sa sphère d’activité à la Chine, au Japon, à la Corée, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande et renforcé sa présence en Allemagne, Autriche et Suisse.

