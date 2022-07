Avec un exercice à cheval sur la moitié de l’année, les résultats du mois de juillet marquent à la fois le Q4 du groupe et la fin de l’exercice 2022 . Le nouvel exercice « 2023 » de Microsoft démarre donc en pleine crise économique mondiale, mais les perspectives restent plutôt bonnes…

Guerre en Ukraine, shutdown des usines en Chine, pénurie de composants, crise économique mondiale, inflation galopante, tensions géopolitiques un peu partout, taux d’échanges monétaires défavorables… Le contexte socio-économique est aujourd’hui très compliqué pour les PME comme pour les grands groupes. On a appris récemment que tous les GAFAMs et notamment Google, Microsoft et Apple, avaient pris des mesures pour geler les recrutements et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Dans ce contexte très défavorable, Microsoft affiche des résultats Q4 inférieurs à ceux attendus mais néanmoins révélateurs de la force du groupe et de sa capacité à résister aux tempêtes.

Ainsi, pour son deuxième trimestre calendaire et son quatrième trimestre de « l’exercice 2022 », Microsoft affiche un chiffre d’affaires de 51,9 milliards de dollars en hausse de 12% ! Pas si mal !

Les bénéfices nets s’élèvent à 16,7 milliards de dollars mais ne progressent que de 2%.

Les analystes tablaient sur un CA de 52,4 milliards de dollars. C’est la première fois depuis 2016 et depuis la présidence de Satya Nadella que le groupe fait moins bien que les attentes des analystes.

Dans le détail, les divisions Intelligent Cloud (Azure, Windows Server) et Productivity & Business Processes (Microsoft/Office 365, Dynamics 365) sont les deux principaux piliers du groupe avec un chiffre d’affaires trimestriel respectif de 20,9 milliards de dollars (en croissance de 20%) et 16,6 milliards de dollars (en croissance de 13%).

Le troisième pilier « More Personal Computing » (Windows, Surface) voit son chiffre d’affaires trimestriel en légère croissance de 2% avec 14,4 milliards de dollars. La division Surface affiche notamment une croissance de 10%, un bon résultat alors que Microsoft n’a pas lancé de nouveau modèle notable et que le marché PC est en décroissance de 10%.

Au passage on notera qu’Office 365 (pour les entreprises) poursuit toujours sa belle croissance avec une hausse de 15%. Un succès aussi bien auprès des entreprises que du grand public. Plus de 59,7 millions de personnes disposent d’un abonnement Personnel ou Famille à Microsoft 365.

Azure est aussi toujours en forte croissance même si celle-ci est sensiblement moins marquée avec « seulement » 40% de hausse (contre 46% au trimestre précédent et une estimation des marchés qui tablaient sur 43,4%). Cependant Satya Nadella indique que durant ce trimestre, Microsoft a enregistré un nombre record d’engagements à long terme de plus de 100 millions de dollars annuels et même de plus de 1 milliard de dollars annuels.

Les deux activités qui enregistrent une baisse sont « Windows OEM » (ventes de licences aux constructeurs) avec -2% et Xbox avec -8%. La première s’explique en partie par le shutdown des usines au Japon. La seconde par un ralentissement post-Covid après les mois de télétravail pandémiques qui ont boosté l’industrie du jeu vidéo. Néanmoins, avec un CA de 3,45 milliards de dollars sur le trimestre, la division Xbox réalise son second meilleur Q4 de son histoire. Et sur l’année fiscale 2022, elle réalise plus de 16 milliards de dollars de revenus, un nouveau record pour le groupe.

Les taux d’échanges monétaires avec l’étranger sont la principale cause de ces résultats inférieurs aux attentes du marché. Ils ont à eux-seuls réduit les rentrées de 595 millions de dollars. Au passage, signalons que l’arrêt des activités du groupe en Russie n’a qu’un impact marginal sur les résultats.

Sur l’exercice 2022 (clôturé fin juin 2022), Microsoft affiche une croissance globale de 18% de son CA qui s’élève à 198,3 milliards de dollars. Les bénéfices nets s’élèvent à 69,4 milliards de dollars ! Ils augmentent de 19%.

« Nous voyons une réelle opportunité d’aider chaque client dans chaque secteur d’activité à utiliser la technologie numérique pour surmonter les défis d’aujourd’hui et en sortir plus fort« , conclut Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Aucune entreprise n’est mieux placée que Microsoft pour aider les organisations à répondre à leur impératif numérique – afin qu’elles puissent faire plus avec moins. »

En 2023, le groupe continue d’anticiper une croissance à deux chiffres malgré les conditions économiques et géopolitiques.

