À l’heure où la 5G tarde à délivrer ses promesses mais où les entreprises s’intéressent de plus en plus au potentiel des offres de 5G privée, David Hubert, PDG de NTT France est notre invité de la semaine.

Le groupe japonais NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corp) est l’un des 5 plus grands fournisseurs de technologie IT opérant dans plus de 190 pays notamment au service de 75% des entreprises du Fortune Global 100. Le groupe, qui réalise un CA de plus de 108 milliards de dollars et emploie 330 000 personnes, investit chaque année 2,5 milliards de dollars en R&D. Une R&D soutenue par plus de 6000 chercheurs dans le monde. Autant dire que NTT est un groupe qui pèse dans l’univers des Telecoms et de l’IT. D’ailleurs 40% du trafic internet mondial passe par les infrastructures NTT.

David Hubert, PDG de NTT France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Ensemble, ils reviennent sur l’avancement et les cas d’usage de la 5G privée alors que NTT a déployé le plus grand réseau 5G privé d’Europe à l’aéroport de Francfort et le plus grand réseau 5G privé aux USA pour la ville de Las Vegas.

Ils évoquent également comment la Data transforme le business de toutes les entreprises à commencer par NTT, dont la filiale NTT Data – notamment partenaire mondial Microsoft et leader des services d’application SAP S4/HANA – a été réintégrée dans l’entité principale du groupe.

Ils évoquent également la dernière étude NTT sur l’évolution des expériences clients et la nécessité d’aligner technologie et relation client.



