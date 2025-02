Plus que jamais, les DSI sont au cœur de la mutation numérique. IA performante, infrastructures hybrides et rationalisation logicielle deviennent les leviers incontournables d’une stratégie IT agile et résiliente face aux bouleversements technologiques à venir. Un nouveau rapport Insight fait le point sur ces tendances Tech clés en 2025 et sur comment les appréhender.

La révolution numérique s’accélère et les DSI doivent plus que jamais être à l’avant-garde. Le dernier rapport d’Insight met ainsi en lumière six tendances technologiques qui redessinent le paysage digita des entreprises. De l’IA qui repousse ses limites à la 5G privée qui révolutionne la connectivité d’entreprise, Insight identifié 6 innovations qui façonneront les prochains mois, influenceront les enjeux de compétitivité et forment une sorte de feuille de route stratégique pour garder le cap de la modernisation en 2025.

L’évolution des modèles d’IA : vers une intelligence plus agile et intégrée

Le lancement de DeepSeek et les avancées en IA générative qui se multiplient ces dernières semaines (Operator, Deep Research, Grok 3) démontrent que l’intelligence artificielle ne se limite plus à de simples applications expérimentales.

Les modèles IA évoluent pour offrir des capacités de raisonnement avancé, des performances accrues, une latence réduite mais aussi une efficacité énergétique optimisée grâce à des processeurs spécialisés tels que les LPU. Par ailleurs, l’orchestration multi-agents et l’intégration avec la RPA permettent de repenser l’automatisation des processus, tout en plaçant la durabilité au cœur des préoccupations technologiques.

Insight invite les DSI à investir dans la formation à l’IA, intégrer l’IA dans leurs opérations et collaborer avec des experts. Il est également crucial d’assurer la qualité des données et d’adopter des pratiques éthiques pour garantir la transparence et renforcer la confiance des parties prenantes.

Sécurité à l’ère de l’IA : nouvelle ère pour la protection des données

L’essor fulgurant de l’IA s’accompagne de menaces inédites. Les cyberattaques deviennent plus sophistiquées, exploitant notamment l’injection de prompts et la manipulation de données. Les DSI doivent repenser leurs défenses en s’appuyant sur des référentiels comme l’OWASP Top 10 for LLM pour créer un bouclier digital à la hauteur des enjeux.

Pour aborder l’aspect critique de la sécurité de l’IA, Insigth encourage les DSI à ne plus tarder à évaluer leurs contrôles existants, planifier et concevoir des projets de sécurité réalisables, puis les mettre en œuvre. Et elle rappelle que la gestion continue des opérations de sécurité, éventuellement via des services managés, est essentielle pour assurer des performances optimales

Le cloud hybride : l’alliance stratégique entre agilité et contrôle

En conjuguant les forces du cloud public et privé, le cloud hybride s’impose comme la solution d’excellence pour les entreprises modernes. Cette approche offre l’agilité nécessaire au déploiement des applications d’IA tout en garantissant un contrôle optimal des ressources et une sécurité renforcée.

Les fournisseurs IT traditionnels ont radicalement transformé leur offre en intégrant le cloud hybride. Initialement sceptiques, des acteurs tels que HPE, Dell et Lenovo ont adapté leurs solutions on-premise pour offrir la flexibilité nécessaire au déploiement massif de l’IA, en assurant des performances élevées, une faible latence et une protection renforcée des données. Cette transformation a conduit à l’émergence de modèles « as-a-service » qui permettent d’expérimenter en cloud public avant de passer à une exploitation hybride, comme le montrent des exemples dans le secteur de la distribution.

Pour réussir cette transition, il est essentiel de mettre en place une stratégie cloud solide, axée sur la sécurité, l’optimisation des ressources et l’automatisation. Avant d’adopter des solutions de Cloud hybride, les organisations doivent élaborer une stratégie Cloud complète, prioriser la sécurité et la conformité, et optimiser le placement des charges de travail. Favoriser la communication interne et tirer parti de l’automatisation sont également cruciaux pour assurer une mise en œuvre réussie et efficace.

Informatique spatiale : réinventer l’expérience numérique

Longtemps cantonnée aux secteurs du divertissement, l’informatique spatiale se positionne désormais comme une technologie à fort potentiel pour transformer les environnements professionnels. Bien qu’encore méconnue de certains, son attractivité ne laisse pas indifférent les grands acteurs du secteur IT, tels qu’Apple et Meta, qui investissent massivement dans ce domaine. Inventée en 2003 par Simon Greenwold du MIT, cette technologie – souvent assimilée à la réalité virtuelle ou augmentée – offre une richesse d’interactions bien plus vaste.

En fusionnant RA, RV et RM, l’informatique spatiale redéfinit les paradigmes opérationnels. Elle séduit aujourd’hui grâce à des applications concrètes en formation, maintenance industrielle et santé, avec des usages allant de la simulation via des jumeaux numériques à l’assistance pour les personnes malvoyantes. Son marché, prévu pour tripler en quelques années, atteste de son potentiel transformateur, même si un faible taux d’investissement actuel dans les entreprises reflète un frein managérial plutôt qu’une réticence technologique. En s’appuyant sur l’IA, l’IoT, les mégadonnées et la robotique, l’informatique spatiale dynamise des environnements immersifs et interactifs, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation et d’optimisation des processus métier.

Pour en tirer parti, Insight encourage les DSI à investir autant dans la technologie que les personnes, de promouvoir l’innovation et de personnaliser les applications. Intégrer les systèmes existants et se concentrer sur l’expérience utilisateur sont également essentiels pour maximiser l’efficacité et la simplicité des applications de l’informatique spatiale en entreprise.

Connectivité privée 5G : une révolution sur mesure

La 5G privée répond aux besoins critiques des entreprises en matière de connectivité à travers une approche « sur mesure ». Ultra-rapide et ultra-sécurisée, elle permet de connecter un nombre croissant d’appareils IoT tout en garantissant une latence minimale. Pour les DSI, l’adoption d’un réseau privé 5G signifie également une maîtrise renforcée des flux de données et une meilleure protection des informations sensibles, tout en favorisant l’innovation sur des territoires parfois mal desservis par les réseaux classiques.

Pour tirer pleinement parti de la 5G privée, les organisations doivent commencer par analyser leurs besoins et anticiper les évolutions du réseau. Selon Insight, elles doivent ensuite investir dans une infrastructure adaptée – équipements 5G, technologies avancées et dispositifs IoT – et encourager une collaboration étroite entre IT et OT pour une intégration optimale. La sécurité demeure prioritaire : il faut instaurer des protocoles robustes, maintenir les systèmes à jour et former les équipes. Enfin, s’associer à des fournisseurs expérimentés garantit un déploiement réussi et évolutif dans un environnement numérique en perpétuelle mutation.

Rationalisation des logiciels : pour gagner en efficacité

Face à la prolifération des applications et au phénomène de “shadow IT”, la rationalisation des logiciels est devenue une priorité stratégique pour les entreprises. En simplifiant le portefeuille applicatif, les DSI peuvent réduire les coûts liés aux licences, améliorer la sécurité et favoriser une meilleure adéquation entre les outils utilisés et les objectifs métiers. Cette approche permet de recentrer les investissements sur des solutions véritablement efficaces et adaptées, tout en facilitant la gouvernance informatique et en stimulant l’innovation interne.

Pour réussir la rationalisation des logiciels, les entreprises doivent d’abord définir leurs objectifs globaux et spécifiques au SaaS, en identifiant les priorités telles que la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité. Ensuite, il est essentiel d’analyser et de recenser les logiciels en usage, d’en évaluer la valeur sur des critères fonctionnels, techniques et de sécurité, puis de concevoir des plans d’action pour consolider, remplacer ou éliminer les applications redondantes. Enfin, une gouvernance et un suivi continus garantissent l’alignement permanent des logiciels avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.

En 2025, les DSI devront ainsi plus que jamais être des architectes du changement. Ces six tendances constituent autant d’opportunités pour transformer les défis digitaux en avantages concurrentiels. Elles invitent à une approche proactive. Pour Insight, c’est en combinant ces 6 innovations technologiques et une nécessaire rigueur opérationnelle que les organisations pourront non seulement anticiper les évolutions du marché, mais également se positionner en leaders dans un paysage numérique en pleine mutation.

Pour découvrir l’intégralité du rapport : Trends Report 2025 | Insight FR

