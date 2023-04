Pour composer avec les contraintes politiques et de conformité mais aussi les forces et faiblesses des différents fournisseurs de cloud, les entreprises s’orientent vers des approches à la fois hybrides et multicloud. Voici 3 critères essentiels pour réussir de telles approches…

Aucun secteur ni aucune région du monde n’échappe à l’intensification de l’adoption des services cloud. Au niveau mondial, ce marché, déjà vaste, devrait dépasser les dépenses informatiques dites traditionnelles et atteindre 917 milliards de dollars d’ici 2025 selon Gartner.

En plus de gagner en flexibilité et en efficacité grâce aux services cloud, les clients qui se tournent vers ce type de modèle n’ont plus besoin de se préoccuper de la construction et de la gestion de leur infrastructure informatique et de leurs plateformes logicielles. Ils peuvent alors se focaliser davantage sur leurs compétences clés.

En toute logique, les fournisseurs de cloud tendent à encourager leurs clients à utiliser leur bouquet de services natifs et à faire appel à leur écosystème de partenaires. De fait, les clients finissent généralement par s’appuyer sur un seul fournisseur de cloud reconnu par l’ensemble de leur secteur d’activité ou par un développeur, pour sa capacité à créer une application spécifique. L’important est de pouvoir prendre en compte les besoins à long terme de l’entreprise quand il s’agit de définir une stratégie à long terme.

La conclusion à laquelle ont permis d’aboutir 15 années d’expérience dans le domaine du cloud public, c’est que tous les types de cloud ne se valent pas, chaque fournisseur ayant ses propres différenciateurs ou spécialisations dans des domaines donnés. Faire le choix d’un fournisseur de cloud unique est rarement avantageux et le choix le plus répandu est celui d’une stratégie de cloud hybride.

Voici les critères importants à prendre en compte au moment d’adopter une approche hybride ou multicloud :

1 – Maintenir un équilibre entre sécurité et innovation

Avoir recours à plusieurs plateformes pour exécuter ses workloads, dont certaines sont considérées comme obsolètes ou ne sont pas prises en charge, rend la gestion de ses plateformes plutôt complexe, crée des risques de sécurité et résulte en une perte d’efficacité. À l’inverse, une solution hybride ou multicloud ouverte permet aux entreprises de déployer et de gérer leurs workloads de manière cohérente dans n’importe quel environnement.

2 – Examiner toutes les compétences de l’équipe IT

Une approche de cloud hybride multicloud ou ouvert permet aux équipes IT des entreprises de tirer profit de leurs ressources internes tout en ayant des processus plus simples, voire automatisés. Cela permet de compenser le manque de ressources des entreprises qu’elles peuvent dédier à la création d’applications et à la gestion de leur infrastructure dans ce paysage hybride.

3 – Assurer la portabilité de l’infrastructure actuelle

Comme elles mélangent les types d’applications, les entreprises ont besoin d’une plateforme et d’outils cohérents pour pouvoir créer et exécuter à la fois des applications héritées et des applications modernes et cloud-native, pour pouvoir contrôler les coûts et migrer les workloads en fonction de leurs besoins métier. Le choix de l’approche multicloud peut les aider à moderniser les applications cœur de métier tout en fournissant plus rapidement de nouvelles applications innovantes.

Les solutions qui existent à l’heure actuelle pour faire évoluer l’infrastructure des entreprises vers le cloud sont nombreuses. Adopter une vision holistique est toujours plus utile pour être certain d’obtenir un environnement performant et de qualité, plutôt que de se concentrer sur une solution unique ou qui peut être déployée plus rapidement que les autres. En se focalisant sur les objectifs de l’entreprise – tout en tenant compte des considérations mentionnées ci-dessus -, les responsables informatiques peuvent ainsi choisir de passer à une architecture de cloud hybride en toute confiance.

Par Sarwar Raza, Vice-president et General Manager, Services Cloud, Red Hat

