L’IA générative s’apprête à totalement bouleverser la gestion de l’informatique et des infrastructures. Une nouvelle ère s’ouvre que notre Grand Témoin, Gil Pekelman, CEO et co-fondateur d’Atera, nous fait découvrir à travers sa vision d’une IT animée par l’IA.

Atera est un acteur assez récent qui a bouleversé l’univers du support informatique et de la prise de contrôle à distance avec sa plateforme Cloud. Au fil des mois, l’éditeur a fait évoluer sa solution RMM en une plateforme unifiée de gestion des systèmes et problématiques IT y ajoutant du Ticketing, de l’Helpdesk, des outils de reporting, etc. Par son approche novatrice, l’éditeur a su séduire en un temps relativement réduit plus de 11.000 entreprises clients.

Et l’éditeur ne compte pas s’arrêter là. Convaincu du potentiel de l’IA générative, il s’appuie désormais sur OpenAI et les Azure OpenAI Services pour métamorphoser la gestion IT et bouleverser le quotidien des IT en les soulageant des tâches les plus chronophages.

Pour en discuter, Gil Pekelman, CEO d’Atera, est l’invité de Jean-François Le Nilias. Avec lui, il revient sur la vision d’Atera d’une IT animée par l’IA, ce que l’éditeur nomme l’ « AIT » (AI-IT). « On ne saurait trop insister sur l’impact futur de cette informatique alimentée par l’IA. Avant de dévoiler notre suite d’IA, notre plateforme permettait de réduire de 50 % le temps que ces techniciens consacraient à la gestion de l’informatique. Mais depuis l’intégration d’Azure OpenAI dans notre plateforme, nous avons constaté des améliorations encore plus importantes en termes d’efficacité opérationnelle – jusqu’à 10 fois plus de tickets sont résolus en une journée. »

La nouvelle baguette magique d’Atera pour insuffler un nouveau vent de simplicité aux infrastructures IT se décline en trois sortilèges : Autopilot, Copilot, et Toolbox. Autopilot, c’est un peu comme avoir un super-héros IT qui résout les problèmes avant que le commun des mortels ne s’en rende compte. Copilot, quant à lui, offre des actions et réponses générées par l’IA pour aider à résoudre des problèmes IT complexes. Enfin, Toolbox met à disposition des outils IA pour des tâches d’opérations IT bien spécifiques afin de s’approcher d’une ère où les infrastructures peuvent seules s’optimiser et se dépanner.

Au travers de cet entretien, nous vous invitons à découvrir plus en pratique la vision d’une IT désormais animée par l’IA.



À lire également :