Comme chaque semaine, retrouvez votre émissions InfoNews Hebdo qui déchiffre l’actualité IT avec au menu cette semaine l’adoption lente de Windows 11, Dell qui met à jour ses OS de stockage, Docaposte et son IA souveraine, SAP, les hyperscalers, Network X…

Comme chaque Vendredi, Jean François Le Nilias et Guy Hervier explore l’actualité IT de la semaine écoulée. Le sommaire de cette émission est des plus variés puisque l’on y parle OS, Cloud, IA, stockage, maintenance, acquisitions, amendes, réseau et records…

Côté OS (Operating System), nos commentateurs s’intéressent à la vitesse d’adoption de Windows 11 alors que des chiffres ont fuité. Les entreprises restent sur Windows 10 et attendent de voir… Windows 12. Et puisque l’on parle de Microsoft, nos hôtes reviennent sur la clôture du plus gros deal de la Tech (avec le rachat d’Activision pour 69 milliards de dollars) et la menace de l’une des plus lourdes amendes correctives de l’histoire du Fisc américain (avec un rattrapage de 29 milliards de dollars). A ce niveau là, c’est plus un rattrapage, c’est un dérapage…

Encore des OS mais cette fois spécialisés stockage. Dell fait un gros refresh des logiciels qui animent ses différentes baies y compris de PowerMax OS et de son SDS PowerFlex.

Chez SAP on continue le forcing « tous sous HANA » avec des offres de migration gratuite, des mises à jour plus fréquentes et une maintenance allongée.

Côté Cloud, c’est une étude Synergy Research Group qui a retenu l’attention de Guy Hervier, étude qui montre que dans les 6 ans à venir, l’IA générative va obliger les hyperscalers à tripler la capacité de leurs datacenters, ce qui imposera de les réinventer.

Enfin côté IA, c’est Docaposte qui fait la Une avec l’annonce d’une IA conversationnelle façon ChatGPT mais « souveraine » pour le secteur de la santé et les organismes publics.

Pour clôturer cette émission, nos animateurs reviennent sur le salon Network X 2023 et sur la mise en service par Orange, après 4 ans de travaux, du nouveau câble sous-marin AMITIE reliant Bordeaux à New-York.

EN BREF

00:50 – Windows 11 à la peine

Windows 11 a dépassé les 400 millions de PC actifs

06:30 – Dell met à jour ses OS de stockage

Dell met à jour son système de stockage PowerMac OS

10:20 – MAJ plus rapides et maintenance plus longue pour S/4 HANA

15:25 – Docaposte lance une IA gen française

Docaposte lance son IA générative « souveraine »

18:50 – Microsoft : acquisition sécurisée et amende infligée

Microsoft finalise la plus grosse acquisition de son histoire

LE DOSSIER

23:20 – Les hyperscale data center sont l’avenir de l’IA

LE RENDEZ-VOUS

26:10 – Network X à la Porte de Versailles

LE COUP DE POUCE

27:30 – 34 ms de Bordeaux à New York

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE DE LA SEMAINE

ET AUSSI