Est-ce propre à IBM ou toute la Tech souffrira-t-elle du même état stagnant en ce début d’année (Q1-2024) ? Big Blue est le premier des grands groupes IT à publier ses résultats pour le premier trimestre 2024 et ils ne sont pas bien folichons.

Ce n’est pas que les résultats d’IBM pour le premier trimestre (Q1-2024) soient particulièrement mauvais, voire significativement inférieurs aux attentes de Wall Street. C’est plutôt qu’ils prêtent matière à bien des interrogations.

IBM a annoncé un Chiffre d’Affaires de 14,5 milliards de dollars en subtile hausse de 1% pour un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars en hausse de 25%. Dit autrement, le nouvel IBM est bien géré, mais le Business est mollasson.

Et c’est probablement ce qui inquiète le plus Wall Street qui reste en attente la semaine prochaine des résultats des leaders de la Tech.

Le Logiciel en tête…

Sans surprise, la principale division génératrice de revenus chez IBM demeure la division logicielle portée essentiellement par Red Hat. Avec un CA trimestriel de 5,9 milliards de dollars (en croissance de 5,9%, avec une croissance de 9% pour Red Hat), elle est le cœur vibrant d’IBM depuis le split et l’âme de la stratégie « Cloud Hybride ».

Pourtant trois chiffres interpellent un peu dans cette division :

1/ Le business « Automation » est en croissance de 13% et c’est de très bon augure pour IBM alors que l’éditeur vient justement d’annoncer l’acquisition de HashiCorp. De quoi encore donner du peps à cette activité.

2/ L’activité « Sécurité » baisse de 3% ce qui est assez inattendu et mérite d’être surveillé de près les prochains trimestres.

3/ La BU « Data & IA » ne croit que de 1% alors que la fin 2023 et le début 2024 ont été marqués par un intérêt croissant pour l’IA dans les entreprises. Et ce chiffre tend à refroidir les ardeurs du CEO, Irvind Krishna qui affirme dans un communiqué de presse « notre carnet d’affaires pour watsonx et l’IA générative a de nouveau fait preuve d’une forte dynamique, augmentant d’un trimestre à l’autre, et a maintenant dépassé le milliard de dollars depuis que nous avons lancé watsonx au milieu de l’année 2023 ». La progression aurait dû plus largement se voir entre Q1 2023 et Q1 2024 sur la division « Data & IA ». Mais ce n’est pas le cas dans les chiffres. Là encore, il va falloir regarder l’évolution de cette activité de très près dans les prochains trimestres. Car pour l’instant dans la stratégie « Cloud Hybride & IA » du nouvel IBM, seule la partie « Cloud Hybride » semble avancer vraiment.

… Le reste en dépression

Si la division logicielle permet à l’entreprise de progresser, ce n’est pas le cas des autres divisions. Ainsi le Consulting reste stable (elle perd 0,2%) avec un CA trimestriel de 5,2 milliards de dollars.

Quant à la division Infrastructure, elle perd 0,7 point avec son CA trimestriel de 3,1 milliards de dollars. À noter que les Mainframes se portent assez bien avec un CA en croissance de 4%.

Malgré ses résultats mitigés, IBM se montre raisonnablement optimiste pour le reste de l’année 2024 et s’attend à une croissance de son Chiffre d’Affaires de l’ordre de 4 à 6% et un cash flow annuel de 12 milliards de dollars. De quoi procéder à d’autres acquisitions que HashiCorp si l’occasion se présente.

