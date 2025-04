Édition très très spéciale d’InfoNews Hebdo cette semaine réalisée au cœur même du Forum InCyber 2025. Le Show Cyber tient évidemment une grande place dans cette émission mais on évoque aussi les 50 ans de Microsoft, les remous chez Intel, Nova Act chez AWS/Amazon, Anthropic et son Claude for Education ainsi que la levée record d’OpenAI…

Une fois n’est pas coutume, ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo a été directement réalisé sur le Forum InCyber 2025 qui aura été le grand événement IT et cybersécurité de la semaine regroupant en un même lieu RSSI, DSI, experts, acteurs, fournisseurs et éditeurs de l’univers Cyber européen. Et pour cette édition particulière, et avouons-le un peu improvisée, Jean-François Le Nilias est accompagné de Loïc Duval pour faire non seulement un débriefing du FIC 2025 mais également un tour des temps forts d’une actualité IT qui ne s’est pas arrêtée à la cyber.

Ensemble, ils reviennent sur les 50 ans de Microsoft. En informatique en particulier mais aussi dans la Tech, 50 ans, ça n’est pas rien. Surtout quand, 50 ans plus tard on est l’une des trois plus grosses valorisations au monde et un géant difficilement contournable. Microsoft fête ça de multiples façons et on vous explique comment.

Intel cherche son second souffle. L’arrivée de son nouveau CEO semble indiquer un vent nouveau et des décisions radicales. On vous en dit plus.

Côté IA, Amazon refait peu à peu son retard. Porté par son nouveau laboratoire « AGI Lab », AWS se lance dans l’IA générative avec un premier agent IA capable de piloter un navigateur Web pour combiner en toute autonomie de multiples actions. Nova Act vient concurrencer Operator d’OpenAI et Computer Use d’Anthropic. Et il est fourni avec un SDK…

Anthropic justement, lance une version spéciale « éducation » de son IA Claude qui dispose d’un mode spécial pour guider les étudiants vers les réponses sans les leur fournir de prime abord.

Quant à OpenAI, la startup qui a créé ChatGPT, elle réalise une levée historique de 40 milliards de dollars. Mais, comme on va le voir, cette levée de fonds dépend de multiples conditions.

Enfin nous évoquons bien évidemment longuement le Forum InCyber avec même quelques conseils de lecture ainsi que la communication « cyber crise » complètement ratée d’Oracle. Et on vous parle même de la Switch 2 de Nintendo.

Bienvenue sur InfoNews Hebdo, édition spéciale Forum InCyber 2025…

50 ans de Microsoft

Microsoft fête ses 50 ans. Cela commence ce soir par un évènement en ligne (Microsoft 50th Anniversary + Copilot event) durant lequel on attend beaucoup d’annonces Copilot.

Pour commencer à célébrer cet anniversaire, Microsoft lance un site spécial : Microsoft celebrates 50 years.

Et revient aussi sur 15 étapes fondamentales qui ont façonné la vision IA de Microsoft : 15 milestones that shaped Microsoft’s vision for AI

Intel à l’heure des grandes manœuvres

Première sortie publique musclée pour Lip-Bu Tan le nouveau CEO d’Intel à l’occasion du Intel Vision. Et ce dernier veut insuffler un vent nouveau centré sur la culture de l’ingénierie et l’idée que « les meilleurs produits gagnent toujours ».

L’émission a été enregistrée avant que l’on apprenne aujorud’hui que Intel et TSMC voulaient créer une co-entreprise aux USA dans laquelle TSMC détiendra 20% des parts. Quand on vous dit qu’un nouveau souffle se prépare. On y reviendra en détail la semaine prochaine.

Un agent IA façon Operator chez Amazon

Amazon a lancé son Alexa+ aux USA cette semaine. Mais pas que. Avec Nova Act, Amazon entre officiellement dans l’ère agentique avec un premier agent IA capable d’utiliser un navigateur Web pour automatiser les opérations à l’instar du Operator d’OpenAI et du Computer Use Agent d’Anthropic.

Anthropic s’intéresse au marché de l’éducation

Un an après OpenAI et son « ChatGPT EDU », Anthropic lance son « Claude for Education », un chatbot pensé pour l’univers de l’éducation. Il dispose d’une fonction appelée « Learning Mode » qui au lieu de juste donner la réponse, guide les étudiants sur la résolution de son problème.

OpenAI lève 40 milliards sous conditions

Deux ans et demi après la sortie de ChatGPT et la révolution de l’IA qu’elle a engendré, OpenAI vient de conclure la plus importante levée de fonds privée de l’histoire de la tech : 40 milliards de dollars pour une valorisation atteignant 300 milliards. Mais cette levée de fonds record est aussi assortie de conditions qui mettent la scale-up de Sam Altman en délicate position.

OpenAI : une levée record sous multiples conditions…

Chaque année, le Forum InCyber (ex-FIC) rassemble l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique et de la confiance numérique, organisations publiques, entreprises privées, fournisseurs de services, éditeurs de solutions, consultants, forces de l’ordre, agences gouvernementales, établissements d’enseignement et de recherche, startups… A la fois forum d’échange et gigantesque salon de solutions, le Forum InCyber 2025 se voulait essentiellement centré sur la mise en œuvre du « Zero Trust » et affichait en sous-titre « Au-delà du Zero Trust, la confiance pour tous »… Mais dans la réalité des allées du salon comme sur le plateau TV de nos émissions, l’actualité du moment a pris le pas sur la thématique officielle et on a surtout parlé de géopolitique et d’opportunités de construire une Europe de la Cyber plus unie et plus enclin à adopter les solutions européennes. Nos animateurs se livrent à un petit débrief à chaud de cette 17ème édition du Forum InCyber…

Le replay de nos émissions Live :

Forum InCyber 2025 : La Grande Emission du Jour 1 – Zero Trust & Confiance / NIS 2



Forum InCyber 2025 : La Grande émission du Jour 2 – Une équipe de France de la Cyber ? / Ceinture, bretelles et gilets pare-balles

Forum InCyber 2025 : La grande émission du Jour 3 – Les startups phares de l'édition 2025 / Former, embaucher et garder les Talents

Nos conseils « Lecture » :

CESIN – Baromètre de la cybersécurité des entreprises 2025

Le livre blanc du Zero Trust – Hexatrust

European Cybersecurity Mapping 2025 – European Champions Alliance

Google Cloud Next 2025 – du 9 au 11 avril 2025 à Las Vegas et en ligne

Cette édition 2025 du méga évènement dédié au Cloud de Google s’annonce comme une véritable odyssée technologique autour de l’innovation, de l’agilité IT et bien évidemment de l’IA. On attend donc un maximum d’annonces autour de la cybersécurité, du Confidential Computing, de Vertex AI, de Gemini, des modèles GenAI et de Google Workspace…

Google Cloud Next 2025



AWS Summit Paris : le 9 Avril au Palais des Congrès

AWS Summit Paris 2025 – le 9 avril 2025 – Paris



Oracle subit une double cyberattaque, mais doit encore apprendre à soigner sa communication de « cyber-crise » !

Le principe même du Zero Trust qui animait le Forum InCyber 2025, c’est que l’on considère que d’une manière ou d’une autre les attaquants finiront toujours par rentrer. C’est vrai pour toutes les entreprises, et même pour Oracle. Mais alors que les bonnes pratiques veulent désormais que l’on joue la carte de la transparence et de l’humilité, Oracle a totalement loupé la gestion de deux crises cyber consécutives en faisant exactement ce qu’il ne faut jamais faire : nier, noyer le poisson, et jouer l’omerta.

La Nintendo Switch 2 sortira le 5 Juin 2025

Bien des DSI et RSSI ont évolué dans leur jeunesse dans un univers de consoles et de jeux vidéos. Et nombre d’entre eux se revendiquent encore des gamers comme en témoignent les discussions en fin de soirées du Forum InCyber… La console la plus populaire du moment, la Nintendo Switch, change de génération avec la sortie très attendue de la Switch 2. Mais elle devra faire face à la montée des consoles portables basées sur des technologies PC, un marché sur lequel tous les fabricants de processeurs investissent désormais et qui semblent sérieusement intéresser la division XBox de Microsoft!