InfoNews Hebdo revient… Avec au sommaire un retour sur les temps forts de l’actualité IT de l’été et les évènements autour de Windows, Teams, VMware, CISPE, Atos, Google ou encore Telegram…

Ils sont de retour ! Après la traditionnelle pause estivale, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reprennent les commandes de notre émission qui fait le tour de l’actualité IT. Une émission de rentrée un peu spéciale qui fait le tour des grandes actualités IT de ces deux mois de vacances d’été.

L’occasion notamment de revenir sur l’évolution de la situation autour de VMware et d’Atos mais aussi des procédures juridiques contre Google aux USA et contre Microsoft en Europe avec une mise à l’épreuve proposée par le CISPE.

L’occasion aussi de revenir sur les conséquences du fameux bug Crowdstrike qui a semé le chaos dans les aéroports en pleines vacances estivales.

L’occasion aussi d’évoquer l’évolution des moteurs de recherche Web métamorphosés par l’IA, une IA qui n’est néanmoins pas responsable des immenses vagues de licenciements qui secouent l’univers de la Tech à l’international.

L’occasion aussi de revenir sur l’écosystème Windows avec la montée des machines ARM de plus en plus adoptées (y compris par LibreOffice) ou l’attendue unification des multiples versions de Teams sur Windows. De son côté AMD essaye de contrer NVidia sur l’IA par des acquisitions et la France surprend tout le monde en arrêtant sur son sol le CEO de Telegram!

AU SOMMAIRE D’INFONEWS HEBDO

Des MAJ Windows plus légères

Le Panneau de Configuration Windows : Chronique d’une mort annoncée [MAJ]

Microsoft donne enfin des nouvelles de « Windows Recall »

Microsoft Designer intègre son IA générative à Microsoft/Office 365 et à Windows Photos

Microsoft unifie Teams

La version « unifiée » de Teams est officiellement disponible

LibreOffice parie sur ARM

LibreOffice adopte lui aussi Windows sur ARM

Les moteurs de recherche dopés à l’IA

OpenAI lance SearchGPT, son propre moteur de recherche Web

Bing insuffle plus d’IA aux recherches Web

La suite de la Saga VMware

L’inquiétude des clients VMware ne fait qu’empirer

Le CISPE négocie avec Microsoft

Cloud : Microsoft a 9 mois pour s’acheter une bonne conduite

Les dessous de Crowdstrike

On sait pourquoi Crowdstrike a mis le monde en rade

6 leçons de la panne Crowdstrike faussement attribuée à Microsoft

Microsoft veut trouver une parade face aux incidents comme Crowdstrike

La suite de la Saga Atos

Atos s’en remet à ses créanciers…

Google condamné

Google perd son procès autour de son monopole sur la recherche Web

Des licenciements dans l’IT

Un été de licenciements dans la Tech

AMD acquiert ZT Systems

AMD annonce l’acquisition de ZT Systems pour 4,9 milliards de dollars

Le CEO de Telegram arrêté en France