C’est l’heure de votre rendez-vous vidéo hebdomadaire avec l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo : une calculette verte, un Gemini multimodal, un HelixGPT pour l’ITSM, un Quantum System Two chez IBM, Mistral AI et le Chip JU !

Écobienveillance et numérique responsable, de l’IA dans l’ITSM, un nouveau modèle génératif vraiment multimodal, un nouveau système quantique et de nouveaux processeurs quantiques, une startup IA licorne après 10 mois d’existence, et des chips conçus et fabriqués en Europe… Bienvenue dans ce nouveau numéro très éclectique d’InformatiqueNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine.

Aux commandes de ce nouvel épisode, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias se penchent sur les annonces qui les ont marqués ces derniers jours. À l’heure où l’on parle de la COP28, une alliance française s’intéresse enfin à mesurer l’empreinte écologique du réseau et des télécommunications et lance un outil adapté à toutes les entreprises.

Évidemment, en cette semaine de célébration de la première bougie de ChatGPT, les annonces autour de l’IA générative ont été nombreuses. Deux ont retenu particulièrement l’attention de nos animateurs : d’une part le lancement du très attendu modèle Gemini créé par Google et sa filiale DeepMind qui déçoit de ne pas être encore compatible en Français mais étonne par son potentiel multimodal, et d’autre part l’injection d’IA générative au cœur des outils AIOps et ITSM avec l’HelixGPT de BMC. Pendant ce temps, une startup française fait s’envoler les compteurs et devient licorne alors même qu’elle n’a pas 1 an d’existence.

Côté nouvelles technologies, la semaine a aussi été marquée par la publication de la nouvelle Roadmap Quantique d’IBM, deux nouveaux processeurs quantiques et l’arrivée du Q System Two.

Enfin, nos animateurs reviennent sur la volonté de l’Europe d’à nouveau exister dans l’univers des semi-conducteurs et des processeurs avec plein de projets innovants et un gros financement dans le cadre du European Chip Act.

     

Au sommaire de ce numéro :

En Bref !

00:40 – À l’heure de la COP28, une calculette environnementale

04:10 – BMC injecte de l’IA dans son offre Helix

07:30 – Google lance son offre Gemini

09:28 – IBM présente le Quantum System Two

14:50 – Mistral AI valorisée à 2 Mds$

Le Dossier

18:00 – Chips JU, première étape du Chip Act

Chips Act : L’Europe lance son entreprise commune

Le rendez-vous

21:20 – CES de Las Vegas à l’heure de l’IA

L’insolite de la semaine

24:10 – 20 000 € pour pirater le site de FranceConnect

Egalement dans l’actualité IT cette semaine