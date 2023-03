Comme chaque vendredi, InfoNews Hebdo déchiffre l’actualité IT de la semaine avec au sommaire une pluie d’IA, Google GDC Hosted, Dell, Sopra Steria, et de la cybersécurité…

Retour à une planification normale pour notre émission du vendredi, InfoNews Hebdo, votre rendez-vous avec l’actualité IT de la semaine. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les temps forts de ces derniers jours.

En commençant par cette pluie d’IA génératives qui envahissent nos outils, nos clouds, nos processus pour transformer en profondeur notre façon de travailler en nous rendant plus agile et performant.

Ils décryptent l’entrée en « General Availability » de Google Distributed Cloud Hosted, une énième initiative de Google pour satisfaire aux besoins de souveraineté numérique de l’Europe notamment. Ils évoquent également le partenariat entre Dell et Cyxtera autour du Bare Metal et le rachat de Ordina par Sopra Steria.

Enfin, alors que le FIC 2023 se précise à l’horizon, ils se plongent dans différents rapports autour de la cybersécurité et les perspectives de ce marché alors que les budgets IT se tendent.

Et en clin d’œil final, ils évoquent une IA qui fait parler les morts…

    

EN BREF

00:35 – L’IA en marche : Microsoft, Google, Adobe, Baidu

05:15 – Dell propose une offre bare metal

08:00 – Distributed Cloud Hosted de Google, enfin !

09:50 – Sopra Steria rachète Ordina pour 500M$

LE DOSSIER

13:00 – Le marché de la cybersécurité explose… mais les spécialistes aussi !

LE RENDEZ-VOUS

17:50 – Matinale IT for Business : Applications, SI, collaborateurs : comment piloter une entreprise décentralisée ?

Mercredi 19 avril 2023, dès 09h00 > S’inscrire Comment piloter une entreprise décentralisée ?

LA CURIOSITE DE LA SEMAINE

19:20 – Une IA pour faire parler les morts

EGALEMENT CETTE SEMAINE