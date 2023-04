Comme chaque vendredi, retrouvez votre rendez-vous vidéo avec l’actualité IT de la semaine. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo : Jamespot, Klaba et Qwant, le collaboratif français, HPE GreenLake, Data 4 et les dépenses IT…

Retour à une formule plus classique d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, après l’édition spéciale en direct du FIC 2023 de la semaine passée. Guy Hervier rejoint Jean-François Le Nilias pour commenter une actualité IT toujours aussi riche et animée.

Avec, cette semaine, pas mal d’annonces plus ou moins rattachée à l’un des grands thèmes du moment… non, non, pas l’IA… mais bien la souveraineté numérique de la France et de l’Europe.

Ça commence par une association entre Orange et Jamespot, ça se poursuit par le nouveau souffle offert par le gouvernement à la Dinum et 23 millions d’euros à la clé pour mettre en place des solutions collaboratives françaises, et ça se termine par le coup d’éclat des frères Klaba (fondateurs d’OVHcloud) qui veulent racheter Qwant et monter une plateforme européenne de services SaaS européens nommée Synfonium. Des initiatives qui finalement semblent générer plus de débats et de jalousies que de concrétisation rapidement utile aux entreprises françaises. Toute la question étant de savoir s’il ne s’agit pas là de combats d’arrière-garde alors que de nouvelles transformations se profilent avec l’IA.

Pendant ce temps-là, HPE étend encore un peu plus son GreenLake au stockage à la demande, l’hébergeur Data 4 est englouti par un canadien, et le Gartner voit finalement les dépenses IT croître plus fort que prévu en 2023.

Enfin, leur coup de chapeau de la semaine et pour Philippe Notton et sa startup SiLeap qui vient de lever 90 millions d’euros pour finaliser ce qui sera le premier processeur européen depuis des lustres, le Rhea pour HPC.

     

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO D’INFONEWS HEBDO

EN BREF

00:40 – Orange et Jamespot s’associent

03:45 – Nouveau souffle pour le collaboratif français ?

07:20 – HPE étend la couverture de Greenlake

10:00 – Octave Klaba veut racheter Qwant

12:30 – L’hébergeur Data 4 racheté par un canadien

LE DOSSIER

14:50 – Forte croissance des dépenses IT en 2023 selon Gartner

RENDEZ-VOUS

17:40 – Salon Cloud Computing à la porte de Versailles, les 19 et 20 avril

COCORICO

19:00 – L’Europe lance un projet de processeur HPC

