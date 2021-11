Comme chaque vendredi, retrouvez notre analyse en vidéo de l’actualité IT de la semaine écoulée, une actualité marquée par des splits, MS Ignite 2021, des rapports du Cigref et un plan pour le cloud français.

Le duo Guy Hervier et Jean-François Le Nilias est de retour cette semaine pour commenter les temps forts de l’actualité d’une semaine un peu particulière marquée par la séparation officielle de Dell et VMware ainsi que celle d’IBM et Kyndryl.

Les deux animateurs reviennent sur les annonces fortes de MS Ignite à commencer par Microsoft Loop et par l’entrée de l’entreprise dans le Métavers avec son Mesh for Teams.

Ils reviennent aussi sur la pénurie de composants et les solutions des équipementiers ainsi que sur deux rapports du Cigref autour de l’obsolescence aussi bien logicielle que matérielle et le poids de la dette technique.

Enfin, il est aussi beaucoup question de cloud souverain dans cet épisode avec quelques chiffres sur la suprématie des hyperscalers américains, une annonce serverless chez Scaleway et le nouveau plan industriel français qui dédie 1,8 milliard d’investissements au cloud français.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

MS Ignite 2021, du Teams, du Metaverse et une nouvelle application Loop

Microsoft a organisé cette semaine en mode 100% virtuel sa grande conférence annuelle MS Ignite. Au sommaire, plus de 90 annonces sur l’IA et le cloud. Mais on retiendra surtout l’annonce surprise de Loop et l’arrivée de Teams dans le « Metaverse »…

Une offre Serverless européenne grâce à Scaleway

L’hébergeur français Scaleway lance une solution Serverless qui se veut 100% compatible avec AWS Lambda : Serverless Functions et Containers. Scaleway veut ainsi proposer une alternative 100% européenne à l’offre d’AWS et souhaite apporter plus de choix à l’écosystème Serverless, en offrant une expérience sans couture, une tarification facile à comprendre et la fiabilité de Scaleway.

Deux études du Cigref sur l’obsolescence…

Le Cigref a publié cette semaine deux rapports autour de l’obsolescence logicielle et matérielle. Le premier est un ensemble de recommandations pour des achats responsables à l’attention des DSI. Le second contient une trentaine de propositions à l’attention des fournisseurs de solutions.

Bosch réagit face à la pénurie de composants

Face à une pénurie des composants électroniques qui devrait se prolonger jusqu’en 2023, les équipementiers ne peuvent plus rester passifs. Bosch prend le taureau par les cornes et investit 467 millions de dollars dans son usine de Dresde.

Le cloud continue d’exploser…

Les chiffres affolent et marquent surtout toujours un peu plus le retard accumulé par l’Europe. La pandémie sert le cloud. 37% de croissance au troisième trimestre 2021. 63% de parts de marché pour Google, Microsoft et AWS réunis.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

1,8 milliard pour soutenir l’utilisation du cloud français et le Edge français

Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a annoncé cette semaine un nouveau plan français soutenu par un investissement de 1,8 milliard d’euros pour soutenir la filière Cloud française.

LE COUP DE CHAPEAU DE LA SEMAINE

Des succès marquants contre les ransomwares

Plusieurs annonces ont eu lieu cette semaine de la part des forces de police européennes et américaines : identification d’un des cerveaux de REvil, arrestation de 12 cybercriminels spécialisés dans les ransomwares, extradition d’un citoyen russe soupçonné dans l’affaire Trickbot…