Avec des résultats supérieurs aux attentes des analystes de Wall Street, Amazon démontre une nouvelle fois que les grands de la Tech sont très résilients. Et son Cloud résiste mieux qu’attendu, lui aussi porté par les besoins IA des entreprises.

« La combinaison des entreprises qui renouvellent leurs efforts de modernisation de l’infrastructure et de l’attrait des capacités d’AWS en matière d’IA réaccélère le taux de croissance d’AWS (qui atteint désormais un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars) », explique Andy Jassy, le CEO d’Amazon.

Comme Google et Microsoft avant lui, le CEO d’Amazon veut justifier les investissements consentis dans l’IA. Il y voit « une très grande opportunité devant nous ». Mais comme Google – et contrairement à un Microsoft plus transparent – il attribue la bonne santé de son Cloud à l’IA sans pour autant fournir le moindre détail sur la part des services IA dans la bonne santé d’AWS.

Car le Cloud d’Amazon affiche une croissance de 17% (certes inférieure au 28% de Google Cloud et 30% d’Azure, mais supérieur au 15% anticipé par les marchés) avec un CA trimestriel au Q1-2024 de 25 milliards de dollars très supérieur au CA trimestriel de Google Cloud (9 milliards de dollars) mais aussi d’Azure (Microsoft ne communique le CA d’Azure mais celui de la division Intelligent Cloud, 26,7 milliards de dollars au Q1-2024, qui comporte à la fois Azure et Windows Server).

AWS est ainsi le premier hyperscaler à afficher un CA annuel supérieur à 100 milliards de dollars ! Une première pour AWS et pour le monde du Cloud.

On retiendra également que si AWS se porte bien, tout le groupe Amazon affiche lui aussi une excellente santé malgré le contexte macro-économique et géopolitique mondial. Le groupe affiche un CA trimestriel de 143,3 milliards de dollars (en croissance de 13% par rapport à Q1-2023) avec un bénéfice net trimestriel de 10,4 milliards de dollars qui a triplé par rapport au premier trimestre 2023. Au passage on notera que la marketplace « hors USA » est de nouveau bénéficiaire (ce qui n’était pas le cas depuis 2021 avec la croissance des investissements logistiques).

Autre information, les revenus trimestriels liés à la publicité atteignent désormais 11,8 milliards de dollars. Un chiffre qui devrait encore augmenter à l’avenir alors que « la pub » a fait son apparition depuis quelques jours sur Amazon Prime Video.

