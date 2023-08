VMware trouve que le Edge Computing est trop enfermé dans des solutions matérielles « clé en main » mais peu évolutives et veut imposer une vision d’un Edge « software defined » à la fois intelligent, programmable et scalable.

L’informatique en périphérie, ou Edge Computing, qui vise à placer au plus près des clients ou des données des infrastructures IT fiables, automatisées et managées à distance, s’impose comme l’un des nouveaux axes de développement de VMware. À l’occasion de sa conférence Explore 2023 à Las Vegas, l’éditeur a annoncé une série de nouvelles solutions dédiées aux cas d’usage du Edge. Objectif, permettre d’orchestrer facilement de multiples sites et services Edge, mieux servir des besoins métiers identifiés et faciliter l’adoption d’une 4G/5G d’entreprise…

VMware Edge Cloud Orchestrator, pour gouverner la périphérie

« La demande croissante en edge computing dans tous les secteurs d’activité engendre un besoin d’automatisation et d’orchestration », explique Sanjay Uppal, vice-président senior et directeur général de la division Service Provider and Edge de VMware. « VMware Edge Cloud Orchestrator étend nos capacités d’automatisation et d’orchestration des réseaux pour aider les entreprises à installer, configurer, exploiter et maintenir leurs déploiements Edge de manière plus sûre et plus rentable… C’est la première solution Edge véritablement définie par logiciel pour une infrastructure évolutive de bout en bout ».

Ce « Edge Cloud Orchestrator » est l’une des annonces phares de ce VMware Explore 2023. La solution vise à masquer la complexité inhérente à l’informatique en périphérie. C’est une refonte de VMware SASE Orchestrator qui unifie et combine VMware SASE et VMware Edge Compute Stack. Elle vise à assurer une connectivité fiable et sécurisée et à simplifier les déploiements Edge alors que ces derniers sont amenés à se multiplier et se dupliquer sur des milliers de sites.

VMware Retail Edge : Une Plateforme pour l’Innovation et l’Optimisation en Magasin

La nouvelle solution VMware Retail Edge veut apporter agilité, facilité de gestion et sécurité aux environnements Edge des magasins. Selon VMware, elle permettra aux clients de l’univers du Retail de réduire les coûts d’infrastructure en magasin comme en entrepôts et de déployer et maintenir des applications à la demande. La solution s’appuie sur VMware Edge Compute Stack et combine ainsi en une seule offre verticalisée VMware Cloud Foundation for Edge, VMware Edge Network Intelligence (qui fournit la visibilité et le contrôle des performances) et VMware SD-WAN (pour sécuriser les connexions).

Du Réseau Mobile Privé façon VMware

Enfin, VMware a annoncé la disponibilité initiale du VMware Private Mobile Network, un service managé de connectivité 4G/5G qui vise à éliminer – en partenariat avec les opérateurs mobiles – la complexité liée aux réseaux mobiles privés. L’éditeur promet un déploiement rapide et une orchestration sans effort. La solution s’appuie bien évidemment sur VMware SD-WAN ainsi que sur une plateforme distribuée 4G/5G afin de permettre à ses partenaires de construire et opérer des infrastructures RAN (Radio Access Network) privées. C’est la concrétisation de la plateforme 5G annoncée l’an dernier qui prend donc aussi en charge la 4G.

On le voit, VMware continue de diversifier son offre aussi bien à destination des entreprises que de ses clients Telcos pour apporter toujours plus de briques « software defined » à des infrastructures qui cherchent à retrouver la flexibilité du cloud aussi bien on-premises qu’à la périphérie.

À lire également :