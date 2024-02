Malgré des résultats dans la marge haute des prévisions des analystes et un bénéfice net trimestriel (Q4-2023) monstrueux de près de 40 milliards de dollars, Apple déçoit les marchés avec une croissance d’à peine 2% de son chiffre d’affaires et des résultats très inquiétants en Chine, marché clé pour l’entreprise.

Sur le papier, Apple reste un monstre de la Tech. Au quatrième trimestre 2023, l’entreprise a engrangé un chiffre d’affaires de 119,6 milliards de dollars (contre 62 milliards pour Microsoft et 86 milliards pour Google) et un bénéfice net de 39,9 milliards de dollars (contre 22 milliards pour Microsoft et 20 milliards pour Google).

Par rapport au quatrième trimestre 2022, cela représente pour Apple une croissance du CA de 2% et des bénéfices de 16%… « seulement »… Car cette croissance paraît bien timide face aux autres acteurs de la Tech. Microsoft affiche une croissance de son CA de 18% et une croissance des bénéfices de 33% alors que de son côté Google affiche une hausse de 18% de ses revenus et une hausse de 52% de ses profits.

De quoi interpeler les analystes financiers et inquiéter les investisseurs. D’autant que ces résultats témoignent en réalité d’un manque de dynamisme des ventes de l’iPhone (notamment en Chine, son principal marché). Or quand l’iPhone titube, c’est tout Apple qui traîne la patte, tant le produit compte dans son CA : l’iPhone représente 58,3% du CA trimestriel d’Apple et reste la plus grande division du groupe avec un CA trimestriel de 69,7 milliards de dollars en hausse de 5,9% (par rapport à Q4-2022) mais impacté par des ventes en déclin de plus de 13% en Chine.

Les Services (Apple TV, iCloud, etc.) demeurent la seconde division clé du groupe avec un CA trimestriel de 23,12 milliards de dollars en croissance de 11,3%.

La division « Wearables, Home & Accessories », portée par l’Apple Watch affiche un CA de 11,95 milliards de dollars, en déclin de 13%.

La division « Mac » se maintient bien portée par les machines M2 et M3 avec un CA stable de 7,8 milliards de dollars (aligné sur un marché PC enfin stabilisé) alors que la division « iPad » se prend un vilain gadin de -25,3% des ventes pour un CA de 7 milliards de dollars. On le sait, le marché de la tablette a beaucoup souffert en 2023 notamment au dernier trimestre, mais Apple fait ici encore moins bien que le marché. Les choses devraient aller mieux avec le lancement attendu ce printemps des nouveaux iPads et une reprise probable du marché des tablettes.

On retiendra également de ces résultats qu’il y a désormais 2,2 milliards d’appareils Apple actifs dans le monde ainsi que la petite phrase de Tim Cook pour rassurer tous les investisseurs qui s’inquiètent de voir Apple totalement absent des guéguerres autour de l’IA depuis un an : « Dans un futur proche, nous allons continuer à investir dans les technologies qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’IA à laquelle nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts. Nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine un peu plus tard dans l’année (NDLR : Très probablement à l’occasion de la WWDC). Notre mode opératoire, vous le savez, a toujours été de travailler, puis de parler du travail, sans chercher à nous mettre prématurément en avant. Nous nous tiendrons à cette tradition. Mais nous avons des projets qui nous enthousiasment et dont nous parlerons dans le courant de l’année… ». Dans notre jargon, on appelle ça jeter un os à ronger aux impatients…

