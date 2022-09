L’éditeur Cloudbees, connu pour sa plateforme CI/CD de livraison de logiciels d’entreprise, renforce son expertise DevOps avec l’acquisition de ReleaseIQ.

Depuis quelques années, Cloudbees cherche à étoffer sa plateforme de livraison continue de logiciels d’entreprise pour en faire une chaîne DevOps la plus complète possible. Une volonté qui se traduit par des partenariats autour des outils de développement et des outils de cybersécurité mais aussi par des acquisitions. Ainsi, Cloudbees a acquis CodeShip en 2018 et Electric Cloud en 2019.

L’éditeur annonce aujourd’hui l’acquisition de la plateforme d’orchestration en mode SaaS, ReleaseIQ. Cette solution permet d’automatiser la livraison de logiciels sur différentes plateformes CI/CD au travers d’un service unifié en mode SaaS reposant sur des automatisations réalisées en « no-code ». ReleaseIQ fonctionne ainsi avec la plateforme CloudBees CI mais aussi Jenkins, Bamboo, GitLab, ArgoCD ou CircleCI.

Bien sûr, l’idée même d’une plateforme CI/CD comme CloudBees est de supprimer les frictions dans le cycle de développement et de déploiement des logiciels en recourant au maximum à l’automatisation des étapes. CloudBees dispose d’ailleurs déjà d’un moteur d’orchestration dénommé Flow. Toutefois, ReleaseIQ se révèle plus universel, plus cloud natif, et plus complet que Flow s’en démarquant par son approche No-Code mais aussi par sa capacité à donner plus de transparence ainsi que des recommandations dopées à l’IA dans les workflows DevOps.

« Notre décision d’acquérir ReleaseIQ s’est basée sur trois de ses capacités : celle de choix, de visibilité et de génération de valeur en continu », explique Anuj Kapur, président et PDG de CloudBees. « Les entreprises doivent désormais fournir aux développeurs les moyens d’agir avec un choix d’outils plutôt qu’un ensemble imposé. De plus, si le concept DevSecOps évolue, il n’est aujourd’hui plus acceptable de disposer d’une vue restreinte sur l’écosystème de livraison de logiciels. Enfin, l’avenir de l’entreprise est profondément lié à sa capacité à délivrer toujours plus d’innovations. »

