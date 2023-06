La donnée est le nouvel or noir… encore faut-il qu’elle soit qualifiée et gouvernée. Néanmoins à l’heure des IA génératives, l’adage n’a jamais été aussi vrai. Pour en discuter, Guy Hervier a invité sur le plateau de l’invité de la semaine, un précurseur des nouveaux usages de la data : Snowflake. Son directeur général France, Edouard Beaucourt, répond à ses questions.

Snowflake… Pour bien des DSI, ce nom n’est autre que celui d’un grand disrupteur de la data. Créée par des Français, l’entreprise désormais internationale a réinventé les notions de datawarehouse, de partage de la donnée et même de développements autour de la data avec son approche multicloud native.

Bien sûr Snowflake c’est aussi l’une des plus grosses si ce n’est la plus grosse IPO du secteur. Mais cette réalité ne doit pas faire perdre de vue que Snowflake est aussi l’un des grands innovateurs du marché de la data. Et dans ce secteur ultra-concurrentiel, continuer d’innover est un impératif.

Face aux points d’inflexion que sont l’open data et l’IA générative, Snowflake a plus d’un atout en manche. Des atouts sur lesquels revient notre invité de la semaine, Edouard Beaucourr, directeur général de Snowflake France.

Avec Guy Hervier, il revient sur les besoins des entreprises, les challenges et perspectives de l’IA, les besoins de gouvernance de la donnée, le cloud souverain, les dernières acquisitions de Snowflake…

