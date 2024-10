C’est vendredi, c’est InfoNews Hebdo, votre rendez-vous incontournable pour faire le tour de l’actualité IT dans la bonne humeur ! Aujourd’hui, au menu : des mises à jour Windows, des innovations HP et Veeam, une IPO avec Cerebras, de l’IA partout et même des records (certains pas très glorieux…). Accrochez-vous, on vous embarque !

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias commentent et déchiffrent une actualité IT toujours aussi vivace et pleine de rebondissements, pour vous offrir un éclairage unique sur les enjeux technologiques qui façonnent notre monde. Sans oublier de placer quelques piques au passage, là où ça fait mal ! Pimentée, l’actualité est toujours plus fun…

Et pour commencer cette édition, une mise à jour majeure de Windows. Cette fois c’est officiel, Windows 11 24H2 est enfin disponible ! Plus rapide, plus performante, mais… attention aux effets indésirables.

De son côté, HP se la joue « sauveur à distance » avec son nouveau service de réparation des PC à distance.

Coté sécurité des systèmes, Veeam prépare le terrain pour lutter contre les attaques cyber avant qu’elles n’arrivent avec Recon Scanner.

L’actu économique de la semaine est l’IPO de Cerebras : le jeune créateur de puces qui détient le record du plus grand processeur jamais créé au monde (44 cm2) veut entrer en bourse pour défier Nvidia, rien que ça !

Bien sûr, l’IA est toujours au centre des discussions, avec IBM et Cloud Temple qui proposent une version souveraine de Watsonx.ai, et OpenAI qui joue aux montagnes russes financières avec une levée de fonds record. Sans oublier la réglementation à la californienne qui fait parler d’elle…

Il est temps de retrouver nos deux compères pour décortiquer tout cela !

AU SOMMAIRE :

En Bref :

Windows 11 24H2 : plus rapide, mais gare aux surprises…

HP répare vos PC même quand ils sont plantés

Veeam prévient les cyberattaques avec Recon Scanner

IBM et Cloud Temple : l’IA souveraine sur un cloud sécurisé

Cerebras défie Nvidia et vise la bourse

Le Dossier :

IA : adoption massive, réglementation balbutiante

Le Rendez-vous :

Zoomtopia le 10 octobre : IA, collaboration, et plus encore

Le coup de gueule :

Oracle Fusion à Birmingham

Encore une boulette et 2 milliards de livres mal alloués. Ce n’est pas fini…

