En quelques mois, la lutte qui oppose AWS à Azure autour des conditions d’attribution du contrat JEDI par le département de la défense américain s’est transformée en une véritable saga à rebondissements, digne des meilleures séries TV. Et même en pleine pandémie, le combat fratricide entre les deux géants de l’État de Washington, très touché par le Covid-19, ne faiblit pas.

Pour rappel, Microsoft s’est vu attribuer le contrat JEDI de modernisation des infrastructures informatiques de l’armée américaine au détriment d’Amazon/AWS, pourtant donné favori. AWS a contre attaqué en dénonçant une ingérence de Donald Trump, dont Jeff Bezos serait un ‘ennemi personnel’. AWS a, en février dernier, obtenu la suspension du contrat pendant 120 jours le temps pour les autorités de mener l’enquête sur les conditions d’attribution.

L’Inspecteur Général du DoD a remis hier aux autorités un rapport de 313 pages, fruit de l’examen de 31,2 Go d’emails et de 1 Go de documents relatifs ainsi que de l’interrogation des responsables du projet, de juges, d’officiels en charge de l’éthique, et autres hauts responsables.

Le rapport conclut que « sur la base de nos entretiens avec les responsables concernés du DoD et de l’examen des informations sur les études de marché, il apparaît que le DDS a mené des études de marché conformément à la Loi et aux standards d’acquisition en vigueur et que la décision du DoD découle directement de l’étude des propositions et des données des études de marché ».

Toutefois, le rapport signale aussi que les enquêteurs n’ont pu explorer toutes les allégations d’AWS concernant une ingérence de Donald Trump et de la Maison Blanche dans l’attribution du marché. « Nous n’avons pas pu pleinement examiner cette question en raison de l’affirmation d’un ‘privilège de communication présidentielle’, qui a amené le DoD OGC à ordonner à plusieurs témoins du DoD de ne pas répondre à nos questions sur les communications potentielles entre la Maison Blanche et les responsables du DoD au sujet de JEDI. Les responsables du DoD OGC ont réitéré qu’ils ne contrôlaient pas ce ‘privilège’ et que la Maison-Blanche n’avait pas autorisé le secrétaire, le secrétaire adjoint ou d’autres hauts directeurs du DoD à divulguer les éventuelles communications entre la Maison-Blanche et les fonctionnaires du DoD liés au contrat JEDI. ».

Toutefois, le rapport affirme ne pas avoir trouvé la moindre preuve d’une pression extérieure : « Nous croyons que les preuves que nous avons reçues démontrent que le personnel du DoD qui a évalué les propositions et fait la sélection accordant à Microsoft le contrat JEDI Cloud n’ont pas subi de pression des dirigeants du DoD plus haut placés et qui auraient pu communiquer avec la Maison Blanche ».

Là où les choses deviennent croustillantes, c’est que l’on apprend dans ce rapport que les employés du DoD ont commis un impair et accidentellement partagé avec Amazon des informations Microsoft confidentielles (et notamment les tarifs proposés par la société de Satya Nadella). Le DoD s’en est immédiatement aperçu et a ordonné à Amazon de détruire les documents reçus par erreur. Mais le mal était fait.

Or, alors qu’il est illégal de divulguer de tels documents, AWS les aurait été utilisé dans son argumentaire pour contrer la décision du DoD. Sur les 256 questions soulevées par AWS auprès des juges, 114 dériveraient directement de la divulgation d’informations confidentielles Microsoft !

La divulgation de cette « gaffe » a bien évidemment fait réagir Microsoft par le biais d’un billet de blog. L’éditeur s’offusque de la situation et du comportement d’AWS : « Amazon habille son argument avec le langage de l’équité, mais le rapport du gouvernement n’est pas dupe : ‘Que AWS regrette maintenant sa stratégie de prix n’est pas une raison pour permettre à AWS de tout reprendre à zéro, après avoir obtenu des informations significatives sur les prix de son concurrent’… Amazon veut faire croire avoir perdu le contrat en raison de partialité au plus haut niveau du gouvernement. Mais l’entreprise Amazon, seule, est responsable des prix qu’elle proposait. ».

Bref, le feuilleton est encore loin d’être terminé et les prochaines semaines promettent d’être encore bien agitées. D’autant que le DoD aimerait bien profiter de la situation pour renégocier les contrats à la baisse ce que les juges en charge de l’affaire lui ont pourtant interdit…