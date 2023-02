Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec au menu cette semaine : de l’IA pour détecter l’IA, l’Epita, SAP, le 8ème baromètre CESIN …

Le duo Guy Hervier et Jean-François Le Nilias est de retour pour déchiffrer l’actualité IT de la semaine. Leur attention cette semaine a été retenue par des sujets très divers. La technologie est au menu avec Pulumi qui veut simplifier l’infrastructure as code sous Kubernetes et Google qui veut soigner l’intégration de Microsoft 365 et OneDrive dans ses Chromebooks même si Microsoft n’est pas fan de sa plateforme.Tous les articles

Bien sûr, nous allons aussi parler de formation avec l’Epita qui ouvre une spécialisation quantique. Bien évidemment, nous allons également parler d’économie avec les résultats de SAP qui veut se séparer de Qualtrics qui intéresse beaucoup le fonds Silver Lake.

Sans surprise, nous allons aussi parler d’IA, avec la nouveauté OpenAI de la semaine, une IA qui détecte les proses générées par d’autres IA comme ChatGPT.

Et, forcément, nous allons aussi nous attarder sur un sujet de cybersécurité avec la publication du huitième baromètre du CESIN qui voit toujours une amélioration avec moins d’attaques réussies et une cyber-résilience en hausse tout au moins dans les grandes entreprises.

Enfin, petit clin d’œil à HP qui il y a 50 ans (époque des IBM/370, PD11, Altair 8800) sortait sa première calculatrice HP-35 et aussi première calculatrice à intégrer des fonctions logarithmiques et trigonométriques !

     

EN BREF

00:45 Google veut mieux intégrer Microsoft 365 dans les Chromebooks

Pour en savoir plus : Google veut soigner l’intégration de Microsoft 365 dans ses Chromebooks

03:55 L’IA pour détecter l’IA

Pour en savoir plus : OpenAI lance une IA qui détecte les textes écrits par des IA

07:35 Pulumi veut faciliter le déploiement des infra Kubernetes

À découvrir : Pulumi, outil open source d’infrastructure as code

10:55 L’Epita forme au quantique

À découvrir : L’EPITA embrasse le Quantique en mode Majeur

13:35 SAP devrait se séparer de Qualtrics

À lire également : SAP annonce des résultats 2022 en demi-teinte

LE DOSSIER

16:35 Baromètre CESIN : un peu de répit pour les grandes entreprises

À lire également : Cybersécurité, le CESIN constate une baisse des attaques réussies

RENDEZ-VOUS

21:40 La facture électronique obligatoire

TPE, PME, artisans, ETI, grandes entreprises… Dès 2024 (progressivement jusqu’en 2026), la facture électronique va devenir obligatoire. Attendez-vous à un gros push marketing sur les solutions de facturier en mode SaaS dans les prochains mois…

COUP DE COEUR

23:50 Il y a 50 ans, HP lançait la première calculatrice scientifique

Dénommée HP-35 parce qu’elle avait 35 touches, celle qui fut la première calculatrice de poche avec des fonctions trigonométriques et logarithmiques remplaçant les anciennes règles à calculer fut aussi la toute première calculatrice de HP. Elle préfigurait la HP-65 (première calculatrice programmable) puis en 1979 la fameuse HP-41. Le livre auquel font référence Guy et Jean-François s’appelle : A Guide to HP Handheld Calculators and Computers

Vous pouvez retrouver la nostalgie de cette calculatrice sur le bureau grâce au site HPMuseum.org :

HP Calculator Simulations – HP-35

Par ailleurs, pour les fans des anciennes calculatrices (notamment programmable), Internet Archive propose désormais des émulateurs :

The Calculator Drawer : Internet Archive

ÉGALEMENT DANS L’ACTU CETTE SEMAINE