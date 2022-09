Comme chaque semaine, InformatiqueNews vous propose un tour de l’actualité IT de la semaine commenté par nos animateurs Jean-François Le Nilias et Guy Hervier. Au menu de cet épisode, les innovations d’Intel, le collaboratif français, le budget numérique de l’état, le cloud européen…

Guy Hervier en compagnie de Jean François Le Nilias a choisi cette semaine de s’intéresser particulièrement à une étude de Synergy Research Group autour du marché du cloud européen. L’étude montre que si les revenus des acteurs européens augmentent régulièrement sur leur propre marché, leurs parts en revanche ne cessent de diminuer. Un inquiétant paradoxe sur lequel nos animateurs s’étendent en détail.

Bien évidemment, ils reviennent également sur les grandes annonces de la semaine à commencer par les nombreuses nouveautés présentées par Intel à l’occasion de ses « innovation days », un évènement marqué par le lancement des processeurs Intel Core de 13ème génération et par la démonstration d’un écran extensible. Autre annonce, celles de trois éditeurs français qui s’unissent pour proposer une plateforme collaborative souveraine, le projet TOO 2022, à même de concurrencer les offres de Microsoft et Google. Dernière annonce forte, celles des nouvelles offres « Bare Metal » d’OVHcloud qui s’appuient sur les dernières technologies d’AMD et Intel pour proposer des serveurs ultra-musclés dans le cloud.

Enfin, nos animateurs décortiquent la cyberattaque sur la ville de Caen mais aussi la place du numérique dans le budget 2023 de l’État !

     

