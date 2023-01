En 2023, on reprend nos bonnes habitudes. InfoNews Hebdo est de retour pour faire le tour d’une actualité marquée par ChatGPT, l’ANSSI, les startups et les licenciements dans l’IT.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire qui fait le tour de l’actualité IT. Une actualité commentée comme il se doit par Guy Hervier et Jean François Le Nilias dont les attentions ont été retenues cette semaine par des sujets très variés allant de l’IA au cloud en passant par les startups ou encore les licenciements dans l’IT.

Ils déchiffrent ainsi les impacts d’une IA pas comme les autres, ChatGPT qui fait couler beaucoup d’encre et dont l’étonnant potentiel conversationnel intéresse beaucoup les ingénieurs de Microsoft qui chercherait à intégrer cette IA au moteur Bing.

Ils reviennent sur la volonté de l’Etat français de créer un écosystème SecNumCloud alors que cette semaine l’ANSSI s’est trouvée un nouveau chef en la personne de Vincent Strubel.

Ils évoquent aussi les dernières rumeurs autour d’Atos, les succès 2022 des startups françaises, ainsi que les difficultés économiques qui conduisent à des licenciements même dans l’IT.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

01:00 Bing + ChatGPT pour contrer Google

Microsoft veut intégrer ChatGPT à Bing pour concurrencer Google

05:30 Aides de l’Etat pour passer au SecNumCloud

Un nouveau dispositif pour développer l’écosystème SecNumCloud

08:00 ANSSI : Vincent Strubel remplace Guillaume Poupard

Vincent Strubel prend la tête de l’ANSSI

10:10 Airbus intéressé par Atos

12:45 Année record pour les startups françaises

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:35 Des licenciements dans l’IT en 2022

RENDEZ-VOUS

18:35 Les DSIN de l’année 2022 en janvier

La grande cérémonie de remise des trophées des « DSI(N) de l’année » aura lieu le 26 janvier 2023 au Palais d’Iéna. Pour s’y inscrire, il faut être DSI et cliquez là : Le DSIN de l’année 2022

CARTON ROUGE

20:40 Pour ou contre le timbre rouge numérique ?

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE DE LA SEMAINE